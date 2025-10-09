ZIRNDORF. (955) Am Mittwochabend (08.10.2025) brach in einem Gebäude im Zirndorfer Gemeindeteil Weinzierlein ein Feuer aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen.



Nachdem die Bewohner eines Reihenmittelhauses im Asternweg gegen 18:15 Uhr Rauch in den Wohnräumen bemerkt hatten, flüchteten sie aus dem Gebäude und setzten einen Notruf ab. Als eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Zirndorf vor Ort eintraf, stellten die Beamten starke Rauchentwicklung fest. Einsatzkräfte der Feuerwehren Zirndorf, Weinzierlein und Wintersdorf löschten schließlich den Brand, der mutmaßlich im Keller des Anwesens ausgebrochen war.

Der Rettungsdienst behandelte im Anschluss mehrere Kameraden der Feuerwehr. Die Hausbewohner blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Im Fortgang übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen, in deren Fokus die Feststellung der bislang unklaren Brandursache steht.



Erstellt durch: Christian Seiler