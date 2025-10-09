GRASSAU, LKR. TRAUNSTEIN. Bereits am 5. Oktober 2025 wurde durch einen Ersthelfer ein gestürzter bewusstloser männlicher Fahrradfahrer vorgefunden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann an der Unfallstelle. Die Identität des Verstorbenen ist bisher ungeklärt. Die Polizeiinspektion Traunstein bittet die Bevölkerung um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am frühen Sonntagabend, 5. Oktober 2025, gegen 18.20 Uhr, fand ein Ersthelfer an einem Waldweg zwischen Marquartstein und Rachelalm einen gestürzten bewusslosen männlichen Fahrradfahrer.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Ersthelfer, der Bergwacht Marquartstein sowie einem Rettungswagen des bayerischen roten Kreuzes samt Notarzt verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um einen einspurigen Forstweg im unteren Bereich des Torkopf, unmittelbar an der Gemeindegrenze zu Marquartstein.

Die Identität des Verstorbenen konnte bislang nicht geklärt werden. Es handelt sich um einen 182 cm großen, 80 kg schweren Mann, welcher älter als 60 Jahre alt ist. Er hatte lichtes graues Haar, buschige grau/schwarze Augenbrauen und im Bereich der rechten Oberlippe sowie der rechten Nasenseite auffällig große Muttermale. Der Mann war bekleidet mit einer grünen Regenjacke, einer schwarzen Regenhose, einem beigen Fischerhut und hatte ein älteres grünes Citybike gefahren. Auf das beiliegende Foto wird hingewiesen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Polizeiinspektion Traunstein, unter Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, geführt. Die Beamten bitten zur Klärung der Identität des Verstorbenen um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0861 / 9873 - 0.