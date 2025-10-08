ELCHINGEN. Eine 61- jährige Pkw- Fahrerin fuhr am Mittwochnachmittag auf der A7 in Fahrtrichtung Norden im Bereich Elchingen auf dem rechten Fahrstreifen. Da der Verkehr vor ihr stockte, wollte sie zum Überholen auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah sie den dort fahrenden Pkw eines 76- jährigen, der in der Folge zunächst mit dem nach links lenkenden Pkw kollidierte, dann in die Mittelschutzplanke geriet und am Ende auf dem Dach entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Der Pkw der Frau wurde durch den Zusammenstoß zunächst noch gegen ein auf dem rechten Fahrstreifen befindliches Fahrzeug, vermutlich ein Lkw oder Sattelzug, geschoben, ehe das Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand kam. An beiden unfallbeteiligten Pkw entstand Totalschaden, zudem wurden die Fahrbahn sowie die Mittelschutzplanke beschädigt. Der Lkw/ Sattelzug, der vom Pkw der Unfallverursacherin angefahren wurde, war nicht mehr vor Ort. Vermutlich hat dieser den mutmaßlich leichten Kontakt nicht wahrgenommen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30000 Euro geschätzt. Die Unfallverursacherin wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Die A7 wurde im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde für die Landung eines Rettungshubschraubers gesperrt, anschließend konnte der Verkehr über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Burlafingen, Neu-Ulm, Senden, Pfuhl, Nersingen sowie die Autobahnmeisterei Vöhringen. (VPI Günzburg)

