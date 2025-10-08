STRAUBING. In den frühen Morgenstunden am Mittwoch (08.10.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter aus der Auslage eines Uhrengeschäftes in der Innenstadt mehrere Uhren, nachdem sie das Schaufenster einschlugen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus Bevölkerung.

Ersten Erkenntnissen nach schlugen die bislang unbekannten Täter gegen 03.20 Uhr zwei Löcher in das Fenster der Auslage des Geschäftes am Ludwigsplatz. Dadurch konnten sie hochwertige Uhren entwenden, ohne das Geschäft zu betreten. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern liegen derzeit nicht vor.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen zum Einbruch übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 08.10.2025, 15.00 Uhr