1864 – Einladung zum Tag der offenen Tür der Justiz Augsburg
Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Fertigstellung unseres historischen Justizpalasts Am Alten Einlaß laden wir Sie ganz herzlich ein zum
Tag der offenen Tür der Justiz Augsburg
Am 11. Oktober 2025 öffnet die Justiz Augsburg von 10:00 bis 17:00 Uhr ihre Türen.
Ort: Justizpalast Augsburg,
Am Alten Einlaß 1,
86150 Augsburg
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm zu Themen rund um die Justiz:
- Vorstellung der verschiedenen Behörden der Augsburger Justiz
- Nachgestellte Gerichtsverhandlungen, die spannende Einblicke in reale Verhandlungsabläufe bieten
- Vorträge zu praxisrelevanten und alltäglichen rechtlichen Themen, anschaulich und verständlich erklärt
- Führungen durch das denkmalgeschützte Gebäude und Vorträge zu seiner Geschichte
- Informationsstände zu zahlreichen interessanten Themen
- Lesung der Krimiautorin Susanne Grußler
Erfrischungen und Snacks und ein kleines Unterhaltungsangebot für Groß und Klein.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Zukunft: Ob Schüler, Studierende, Quereinsteiger oder einfach Neugierige.
Mit einem kombinierten Informations- und Mitmachangebot wird den Besucherinnen und Besuchern ein spannender Einblick in die vielfältigen Berufsfelder der Augsburger Justiz ermöglicht. Im persönlichen Gespräch erfahren diese an den Informationsständen oder im Rahmen der angebotenen Vorträge mehr über Karrierewege, Einstiegsmöglichkeiten und den Arbeitsalltag im Bereich der Augsburger Justiz.
Im Innenhof bietet die Polizei Vorführungen der Diensthunde an sowie einen Infostand der Kriminalprävention. Außerdem steht die Kinderpolizeiwache zur Verfügung und ein Gefangenentransporter kann besichtigt werden.
Infos finden Sie hier: https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/augsburg/spezial_1.php
Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
1873 – Polizei warnt vor Anlagebetrug
Augsburg - In den vergangenen Wochen kam es zu mehreren Fällen des Anlagenbetrugs. Hierbei versprechen unbekannte Täter oder angebliche „Trading-Plattformen“ den Geschädigten schnell das große Geld zu machen. Dafür sollen sie beispielsweise in Aktien, Kryptowährung, oder anderweitig investieren, um anschließend eine angebliche Rendite zu erhalten.
Aktuell häufen sich vor allem Fälle mit Anlagenbetrug über Messenger-Dienste.
Im September lernte eine 38-Jährige einen bislang ungekannten Täter online kennen. Der Unbekannte überredete die 38-Jährige, mehrere Crypto-Wallets anzulegen und insgesamt eine Geldsumme im unteren sechsstelligen Bereich zu überweisen. Dafür nahm die 38-Jährige einen Kredit auf. Die 38-Jährige erhielt anfänglich Gewinnausschüttungen. Im weiteren Verlauf wurden jedoch weitere Gewinnauszahlungen mit fadenscheinigen Gründen verweigert. Die 38-Jährige bemerkte den Betrug und zeigte diesen bei der Polizei an.
Ende August investierte ein 72-Jähriger ebenfalls eine Geldsumme im unteren sechsstelligen Bereich auf einer Betrugsseite im Internet. Auch dem 72-Jährigen wurden ständig steigende Gewinne vorgetäuscht. Um mehr Geld investieren zu können, wollte der Mann sogar sein Auto verkaufen. Dem Käufer kam die Sache komisch vor und riet dem 72-Jährigen, die Polizei zu alarmieren.
Die Polizei warnt deshalb vor derartigen Betrugsmaschen und gibt folgende Tipps:
Seien Sie wachsam, wenn:
- Hoher Gewinn bei geringem Risiko versprochen wird.
- Ihr Konto (angeblich) hervorragende Gewinnentwicklungen darstellt.
- Sie aufgefordert werden, immer mehr Geld zu investieren.
So schützen Sie sich:
- Überprüfen Sie Trading-Plattform, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen.
- Schicken Sie niemals Geld an Unbekannte.
- Lassen Sie niemals Fernzugriff (Remote-Software) auf Ihrem Gerät zu.
- Der Dienstleister ist nicht bei www.bafin.de registriert? Vorsicht!
Mehr Informationen und Tipps, wie Sie sich vor Anlagebetrug schützen, finden Sie unter: www.polizei.bayern.de/aha
1874 – Polizei ermittelt nach Raubdelikt
Hammerschmiede – A m Dienstagmittag (07.10.2025) kam es zu einem versuchten Raub durch einen bislang unbekannten Täter in der Friedl-Urban-Straße.
Gegen 11.30 Uhr sprach der Unbekannte eine 21-jährige Frau an. Unmittelbar danach zog der Unbekannte die Frau hinter einen Busch und drückte sie zu Boden. Der Mann suchte die Frau offenbar nach Wertgegenständen ab.
Ein vorbeifahrender Passant bemerkte den Vorfall, stieg aus und sprach den Unbekannten an. Daraufhin ließ dieser von der 21-Jährigen ab und floh. Die Frau blieb unverletzt. Entwendet wurde nichts.
Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:
ca. 180 -190 cm groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, dunkler Fünf-Tage-Bart, graue Jeans, schwarze Kapuzenjacke
Die Polizei fahndete unmittelbar u.a. mit einem Polizeihubschrauber und einem Polizeihund nach dem Mann. Dies verlief jedoch ohne Erfolg.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen versuchtem Raub. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter oder dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.
1875 – Polizei ermittelt nach Widerstand
Lechhausen – Am vergangenen Montag (06.10.2025) leistete ein 32-jähriger Mann in der Schillstraße Widerstand gegen Polizeibeamte.
Gegen 21.30 Uhr sprach der 32-Jährige die Polizeibeamten mehrfach während eines anderen Polizeieinsatzes an. Im weiteren Verlauf verhielt sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ fesselten ihn die Beamten. Der 32-Jährige wehrte sich gegen die polizeiliche Maßnahme, schlug in Richtung der Polizeibeamten und beleidigte diese. Hierbei verletzte er sich leicht. Polizeibeamte wurden nicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichem Angriff auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 32-jährigen Mann.
Der Mann besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.
1876 – Verkehrsunfall – E-Bike-Fahrerin unter Alkoholeinfluss
Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (07.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 45-jährigen und einer 50-jährigen E-Bike-Fahrerin auf dem Radweg in der Amagasaki-Allee.
Gegen 18.45 Uhr fuhr die 50-jährige E-Bike-Fahrerin den Radweg in stadtauswärtige Richtung. Die 45-jährige Frau kam ihr hierbei entgegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden E-Bike-Fahrerinnen.
Beide Frauen wurden leicht verletzt.
Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die 50-jährige Frau offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau.
Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung gegen die 50-jährige Frau.
Die 50-jährige Frau besitzt die deutsche und die russische Staatsangehörigkeit. Die 45-jährige Frau besitzt die mexikanische Staatsangehörigkeit.
1877 – Polizei ermittelt nach Handtaschendiebstählen in der Innenstadt
Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (07.10.2025), gegen 13.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus der Handtasche einer 54-jährigen Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Annastraße.
Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.
Innenstadt – Am Dienstag (07.10.2025), gegen 15.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus der Handtasche einer 90-jährigen Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofsstraße.
Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Diebstahls aus einer Handtasche. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Um sich vor Taschendiebstahl zu schützen, rät die Polizei:
- Tragen Sie Ihre Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie unter Ihren Arm.
- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
- Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen Sie sie irgendwo auf.
Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link:
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/
1878 – Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Büroräume
Innenstadt – Im Zeitraum von Montag (06.10.2025), 18.30 Uhr, bis Dienstag (07.10.2025), 07.00 Uhr, versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu Büroräumen in der Herrenbachstraße zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht.
Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Einbruch und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
1879 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (06.10.2025), 21.00 Uhr, bis Dienstag (07.10.2025), 04.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Schönbachstraße.
Im oben genannten Zeitraum touchierte eine bislang unbekannte Person ein Garagentor. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Zusammenstoß wurde das Tor verbogen und ist nicht mehr funktionsfähig. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
1880 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht – Fahrradfahrer verletzt
Pfersee – Am gestrigen Dienstagabend (07.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Augsburger Straße Ecke Perzheimstraße.
Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Fahrradfahrer entlang der Luitpoldbrücke in Richtung Osten. An der Kreuzung zur Perzheimstraße fuhr er über die Ampel. Ein bislang unbekannter Autofahrer wollte von der Augsburger Straße nach rechts in die Perzheimstraße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar den Fahrradfahrer. Der 18-Jährige konnte zwar noch rechtzeitig bremsen, stürzte dabei jedoch.
Der unbekannte Autofahrer entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Der 18-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrlässiger Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
Der 18-jährige Mann besitzt die peruanische Staatsangehörigkeit.
1881 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss
Autobahn A8 / Höhe Edenbergen / FR München – Am gestrigen Dienstag (07.10.2025) fuhr ein 26-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der Autobahn.
In der Nacht auf Dienstag kontrollierte eine Polizeistreife den Mann Höhe Edenbergen. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der 26-Jährige drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin.
Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 26-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 26-jährigen Mann.
Der Mann besitzt die slowakische Staatsangehörigkeit.
1882 – Polizei nimmt Mann in psychischem Ausnahmezustand fest
Mertingen, Druisheim – Am heutigen Mittwoch (08.10.2025) nahmen Einsatzkräfte der Polizei einen 24-jährigen Mann in einer Wohnung in Druisheim fest. Er befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand.
Gegen 10.15 Uhr wurde der Polizei ein verwirrter Mann mitgeteilt, welcher sich im Pappenheimring aufhalten solle. Einsatzkräfte stellten den Mann vor Ort fest, als er sich alleine in einer fremden Wohnung befand. Der 24-Jährige war ganz offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Zudem konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann Zugriff auf gefährliche Gegenstände hatte. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand nach bisherigen Erkenntnissen zu keinem Zeitpunkt.
Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann schließlich gegen 12.40 Uhr in der besagten Wohnung fest. Bei ihm wurden leichte Verletzungen festgestellt. Der Mann wird nun in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: