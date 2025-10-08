1874 – Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Hammerschmiede – A m Dienstagmittag (07.10.2025) kam es zu einem versuchten Raub durch einen bislang unbekannten Täter in der Friedl-Urban-Straße.

Gegen 11.30 Uhr sprach der Unbekannte eine 21-jährige Frau an. Unmittelbar danach zog der Unbekannte die Frau hinter einen Busch und drückte sie zu Boden. Der Mann suchte die Frau offenbar nach Wertgegenständen ab.

Ein vorbeifahrender Passant bemerkte den Vorfall, stieg aus und sprach den Unbekannten an. Daraufhin ließ dieser von der 21-Jährigen ab und floh. Die Frau blieb unverletzt. Entwendet wurde nichts.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

ca. 180 -190 cm groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, dunkler Fünf-Tage-Bart, graue Jeans, schwarze Kapuzenjacke

Die Polizei fahndete unmittelbar u.a. mit einem Polizeihubschrauber und einem Polizeihund nach dem Mann. Dies verlief jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen versuchtem Raub. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter oder dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

1875 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Lechhausen – Am vergangenen Montag (06.10.2025) leistete ein 32-jähriger Mann in der Schillstraße Widerstand gegen Polizeibeamte.

Gegen 21.30 Uhr sprach der 32-Jährige die Polizeibeamten mehrfach während eines anderen Polizeieinsatzes an. Im weiteren Verlauf verhielt sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ fesselten ihn die Beamten. Der 32-Jährige wehrte sich gegen die polizeiliche Maßnahme, schlug in Richtung der Polizeibeamten und beleidigte diese. Hierbei verletzte er sich leicht. Polizeibeamte wurden nicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichem Angriff auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 32-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

1876 – Verkehrsunfall – E-Bike-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (07.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 45-jährigen und einer 50-jährigen E-Bike-Fahrerin auf dem Radweg in der Amagasaki-Allee.

Gegen 18.45 Uhr fuhr die 50-jährige E-Bike-Fahrerin den Radweg in stadtauswärtige Richtung. Die 45-jährige Frau kam ihr hierbei entgegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden E-Bike-Fahrerinnen.

Beide Frauen wurden leicht verletzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die 50-jährige Frau offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung gegen die 50-jährige Frau.

Die 50-jährige Frau besitzt die deutsche und die russische Staatsangehörigkeit. Die 45-jährige Frau besitzt die mexikanische Staatsangehörigkeit.

1877 – Polizei ermittelt nach Handtaschendiebstählen in der Innenstadt

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (07.10.2025), gegen 13.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus der Handtasche einer 54-jährigen Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Annastraße.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Innenstadt – Am Dienstag (07.10.2025), gegen 15.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus der Handtasche einer 90-jährigen Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofsstraße.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Diebstahls aus einer Handtasche. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Um sich vor Taschendiebstahl zu schützen, rät die Polizei:

Tragen Sie Ihre Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie unter Ihren Arm.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen Sie sie irgendwo auf.

Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

1878 – Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Büroräume

Innenstadt – Im Zeitraum von Montag (06.10.2025), 18.30 Uhr, bis Dienstag (07.10.2025), 07.00 Uhr, versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu Büroräumen in der Herrenbachstraße zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Einbruch und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

1879 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (06.10.2025), 21.00 Uhr, bis Dienstag (07.10.2025), 04.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Schönbachstraße.

Im oben genannten Zeitraum touchierte eine bislang unbekannte Person ein Garagentor. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Zusammenstoß wurde das Tor verbogen und ist nicht mehr funktionsfähig. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1880 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht – Fahrradfahrer verletzt

Pfersee – Am gestrigen Dienstagabend (07.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Augsburger Straße Ecke Perzheimstraße.

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Fahrradfahrer entlang der Luitpoldbrücke in Richtung Osten. An der Kreuzung zur Perzheimstraße fuhr er über die Ampel. Ein bislang unbekannter Autofahrer wollte von der Augsburger Straße nach rechts in die Perzheimstraße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar den Fahrradfahrer. Der 18-Jährige konnte zwar noch rechtzeitig bremsen, stürzte dabei jedoch.

Der unbekannte Autofahrer entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der 18-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrlässiger Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Der 18-jährige Mann besitzt die peruanische Staatsangehörigkeit.