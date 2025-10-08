1640. Terminhinweis: Coffee with a Cop

Am Freitag, 10. Oktober 2025, lädt die Polizeiinspektion 41 (Laim) von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr im Bereich des Wochenmarktes am Laimer Anger zu „Coffee with a Cop“ ein.

In entspannter Atmosphäre können Bürgerinnen und Bürger bei einer Tasse Kaffee mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch kommen. Dabei ist Raum für Fragen, Anregungen und persönliche Anliegen rund um die Sicherheit im Stadtteil.

Die Polizeiinspektion 41 freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und einen offenen Austausch mit der Nachbarschaft.