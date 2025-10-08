Inhalt:

1636. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl von Paketen – Neubiberg

1637. Einbruch in Wohnhaus – Englschalking

1638. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Au

1639. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Freimann

Am Montag, 06.10.2025, gegen 18:00 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie ein 29-jähriger polnischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet mehrere Pakete, welche vor der Auslieferung durch den Mitarbeiter eines Transportunternehmens auf dem Gehweg deponiert wurden, entwendete. Der Zeuge verständigte anschließend den Notruf der Polizei.

Der 29-jährige Tatverdächtige konnte durch die eintreffenden Polizeibeamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung wurde ein Pkw und das Zimmer des 29-Jährigen in einer Unterkunft durchsucht.

Bei den Durchsuchungen konnte weiteres Diebesgut aus Ladendiebstählen, Einbruchdiebstählen aus Kellern und Postdiebstählen, sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die aufgefundenen Gegenstände haben einen Wert eines dreistelligen Betrags.

Der 29-jährige Tatverdächtige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Gegen den 29-Jährigen bestand zudem ein Haftbefehl in anderer Sache. Im weiteren Verlauf wurde gegen den 29-Jährigen Haftbefehl erlassen.

Das Kriminalfachdezernat 5 führt die weiteren Ermittlungen.

Im Zeitraum von Montag, 06.10.2025, 06:00 Uhr, bis Dienstag, 07.10.2025, 14:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einem Wohnhaus in Englschalking.

Es wurden mehrere Räume durchwühlt sowie Schmuck und Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Der oder die unbekannten Täter konnten unter Mitnahme der Tatbeute in unbekannte Richtung flüchten.

Der Einbruch wurde durch eine Hausbewohnerin festgestellt, welche die Polizei verständigte. Die Münchner Kriminalpolizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wolfskehlstraße, Klosestraße und Gotthelfstraße (Englschalking) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Am Dienstag, 07.10.2025, gegen 10:20 Uhr, befand sich eine 45-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München in einer Parkanlage. Dort stellte sie einen 49-Jährigen mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München fest, welcher in einem Gebüsch saß und auf sich aufmerksam machte.

Der 49-Jährige entblößte sich vor der vorbeigehenden 45-Jährigen. Als ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde und hinzukam, entfernte sich der 49-Jährige.

Die 45-Jährige verständigte daraufhin den Notruf der Polizei. Der Passant und die 45-Jährige folgten dem 49-Jährigen, um diesen den eintreffenden Einsatzkräften zu zeigen. Er konnte durch Polizeibeamte vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 49-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem 49-Jährigen ein Platzverweis erteilt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zwischen Freitag, 03.10.2025, 15:00 Uhr, bis Montag, 06.10.2025, 20:00 Uhr, kam es in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Freimann zu einem Brand.

Dieser wurde erst im Nachgang durch einen Verantwortlichen festgestellt und der Polizei mitgeteilt. Vor Ort konnte lediglich das Gerüst eines abgebrannten Kinderwagens im Fahrradkeller des Anwesens festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen erlosch das Feuer von selbst.

Der Raum und mehrere abgestellte Fahrräder wurden durch den Brand stark verrußt. Insgesamt wird der Sachschaden auf einen fünfstelligen Wert geschätzt.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere der Brandursache, übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grünecker Straße, Kohlrauschstraße und Echinger Straße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.