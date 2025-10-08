ERLANGEN. (953) Am Dienstagvormittag (07.10.2025) trat ein bislang unbekannter Mann einer Frau in Erlangen auf exhibitionistische Weise gegenüber. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Die 40-jährige Frau (deutsch) befand sich beim Einkaufen in einem Discounter in der Straße „Am Anger“, als ihr ein Mann gegenübertrat, der sein Glied vor ihr entblößte. Der Unbekannte verließ daraufhin den Einkaufsmarkt in unbekannter Richtung. Trotz einer sofortigen Fahndung konnten Streifen der PI Erlangen-Stadt den Mann nicht mehr antreffen.

Eine Beschreibung des Tatverdächtigen liegt derzeit nicht vor.

Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Kriminalpolizei Erlangen haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Personen, die Angaben zur Tat oder dem bislang Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.



