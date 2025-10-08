MAISACH, OT GERNLINDEN, LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK. Aus bislang unbekannter Ursache geriet in den gestrigen Nachmittagsstunden eine oberhalb der Sportgaststätte befindliche Wohnung in Gernlinden in Vollbrand. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte rückten gegen 13:50 Uhr aus, um das in Flammen stehende Heim zu löschen. Alle im Gebäude anwesenden Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Einer der Bewohner, ein 13-jähriger Schüler, erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation. Der entstandene Sachschaden beziffert nach einer ersten Schätzung 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.