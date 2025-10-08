INGOLSTADT, 08.10.2025 - Gestern Abend (07.10.2025) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Ingolstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Kurz nach 20.00 Uhr verschafften sich die beiden Täter bisherigen Ermittlungen zufolge während der Abwesenheit der Bewohner über ein Nachbargrundstück Zutritt zu dem Anwesen an der Albert-Schweitzer-Straße.

In der Folge öffneten sie durch Anwendung von brachialer Gewalt die Terrassentüre und gelangten so ins Innere des Gebäudes.

Nachdem sie diverse Räume durchsucht hatten, verließen sie das Haus auf demselben Weg wieder. Dabei wurden die Täter von einer Zeugin beobachtet.

Sie flüchteten vermutlich mit einem Pkw. Nähere Details sind nicht bekannt.

Nach bisherigem Stand entstand kein Beuteschaden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, verdächtige Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden.