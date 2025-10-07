NEU-ULM. Am Dienstagnachmittag wollte ein 37-jähriger Pkw- Fahrer von der B28 in Richtung Ulm an der Anschlussstelle Neu-Ulm Mitte abfahren. Während der Fahrt fing sein Fahrzeug aus unbekannter Ursache Feuer. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen, bevor es vollständig ausbrannte. Die Abfahrt Neu-Ulm musste zur Löschung, Bergung des Fahrzeugs und Reinigung der Fahrbahn etwa drei Stunden gesperrt werden. An der Fahrbahn entstand Schaden in noch unbekannter Höhe, am ausgebrannten Pkw Totalschaden in Höhe von etwa 5.000,- Euro. Die Feuerwehren Neu-Ulm und Senden waren zur Löschung und Absicherung der Brandstelle im Einsatz. (VPI Günzburg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).