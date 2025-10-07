1862 – Einladung zum Fernfahrerstammtisch
Augsburg - Unsere Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizei Gersthofen laden wieder herzlich zum nächsten Fernfahrerstammtisch ein!
Dieser findet am Mittwochabend (08.10.2025) um 19.00 Uhr an der Rastanlage „Augsburg-Ost“ statt. Hier gibt es die Möglichkeit sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und wichtige Neuerungen und Änderungen zu erfahren.
In diesem Rahmen findet ein Vortrag des Gewerbeaufsichtsamtes der Regierung Schwaben statt.
Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf zahlreiches Erscheinen und einen informativen Abend!
1863 - Wir öffnen unsere Türen für die Polizistinnen und Polizisten von morgen
Augsburg – Die Polizei Schwaben Nord lädt alle Interessierten zum Berufsinformationstag ein. Dieser findet am
Freitag, 10.10.2025 um 14.30 Uhr
im
Polizeipräsidium Schwaben Nord,
Gögginger Straße 43,
86159 Augsburg
statt und endet gegen 18.00 Uhr.
Was wird geboten?
- Infos über den Berufseinstieg sowie Studium bzw. Ausbildung bei der Polizei
- Einsatz-Vorführung der Einsatzhundertschaft mit Täter-Festnahme
- Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei
- Vorführung der Hundestaffel des Polizeipräsidiums Schwaben Nord
- Einblick in den „Keller“ des Polizeipräsidiums – die Arrestzellen
- Polizei zum „Anfassen“: Vorstellung unserer Fahrzeuge
- Reiterstaffel
Zudem können Besucherinnen und Besucher mit Polizistinnen und Polizisten in lockerer Atmosphäre sprechen und alle Frage rund um den Polizeiberuf stellen. Hierfür stehen Einsatzkräfte unterschiedlicher Bereiche der Polizei zur Verfügung.
Der Bewerbungsschluss für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst zum September 2026 endet am 31.10.2025. Eine Bewerbung bei der Polizei im Nachgang an die Veranstaltung ist somit noch möglich.
Weitere Informationen rund um den Berufsinformationstag finden Sie unter:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/038658/index.html
Eine Voranmeldung für alle Interessierten ab 14 Jahren ist bis zum 08.10.2025 unter der Telefonnummer 0821/323-1020 oder per E-Mail an pp-swn.pp.pb.veranstaltung@polizei.bayern.de notwendig.
An Medienschaffende:
Zudem laden wir alle Medienschaffenden ein, den Berufsinformationstag zu begleiten. Die Pressestelle wird Ihnen während der gesamten Veranstaltung für Auskünfte und O-Töne zur Verfügung stehen. Eine rechtzeitige Anmeldung bei der Pressestelle ist unbedingt notwendig.
Um bereits im Vorfeld möglichst viele Interessierte hinsichtlich der Veranstaltung zu informieren, sind wir über eine entsprechende Berichterstattung dankbar.
1864 – Einladung zum Tag der offenen Tür der Justiz Augsburg
Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Fertigstellung unseres historischen Justizpalasts Am Alten Einlaß laden wir Sie ganz herzlich ein zum
Tag der offenen Tür der Justiz Augsburg
Am 11. Oktober 2025 öffnet die Justiz Augsburg von 10:00 bis 17:00 Uhr ihre Türen.
Ort: Justizpalast Augsburg,
Am Alten Einlaß 1,
86150 Augsburg
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm zu Themen rund um die Justiz:
- Vorstellung der verschiedenen Behörden der Augsburger Justiz
- Nachgestellte Gerichtsverhandlungen, die spannende Einblicke in reale Verhandlungsabläufe bieten
- Vorträge zu praxisrelevanten und alltäglichen rechtlichen Themen, anschaulich und verständlich erklärt
- Führungen durch das denkmalgeschützte Gebäude und Vorträge zu seiner Geschichte
- Informationsstände zu zahlreichen interessanten Themen
- Lesung der Krimiautorin Susanne Grußler
Erfrischungen und Snacks und ein kleines Unterhaltungsangebot für Groß und Klein.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Zukunft: Ob Schüler, Studierende, Quereinsteiger oder einfach Neugierige.
Mit einem kombinierten Informations- und Mitmachangebot wird den Besucherinnen und Besuchern ein spannender Einblick in die vielfältigen Berufsfelder der Augsburger Justiz ermöglicht. Im persönlichen Gespräch erfahren diese an den Informationsständen oder im Rahmen der angebotenen Vorträge mehr über Karrierewege, Einstiegsmöglichkeiten und den Arbeitsalltag im Bereich der Augsburger Justiz.
Im Innenhof bietet die Polizei Vorführungen der Diensthunde an sowie einen Infostand der Kriminalprävention. Außerdem steht die Kinderpolizeiwache zur Verfügung und ein Gefangenentransporter kann besichtigt werden.
Infos finden Sie hier: https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/augsburg/spezial_1.php
1865 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Stadtbergen – In der Zeit von Donnerstag (02.10.2025), gegen 17.00 Uhr, bis Sonntag (05.10.2025), gegen 15.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto auf einem Parkplatz in der Wankelstraße.
Der Unbekannte beschädigte den blauen Suzuki im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
1866 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Pfersee – Am Montag (06.10.2025) entwendete ein 28-Jähriger Waren aus einem Supermarkt in der Franz-Kobinger-Straße und bedrohte Angestellte mit einem Messer. Es wurden keine Personen verletzt.
Gegen 19.30 Uhr beobachtete ein Angestellter den 28-Jährigen, wie er mehrere Produkte in seinem Rucksack verstaute. Anschließend verließ der 28-jährige Mann den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Zwei Angestellte des Supermarkts sprachen den Mann an. Hierbei zückte der 28-Jährige ein Küchenmesser und bedrohte die Angestellten. Anschließend flüchtete der Mann. Beamte konnten den 28-Jährigen im Rahmen der Fahndung festnehmen. Im Rucksack des Mannes konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich. Aufgrund des aggressiven Verhaltens des 28-Jährigen nahmen ihn die Polizeibeamten fest. Der Mann wurde schließlich in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des räuberischen Diebstahls gegen den 28-Jährigen.
1867 – Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss
Innenstadt – Am Montag (06.10.2025) war ein 19-Jähriger unter Drogeneinfluss mit seinem Auto in der Riedingerstraße unterwegs.
Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Streife den 19-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.
Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.
1868 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Hochfeld – Am vergangenen Freitag (03.10.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Hyundai Kona Electric auf dem Parkplatz einer Sporthalle in der Ilsungstraße.
Zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr zerkratze der Unbekannte die rechte Seite des Hyundai. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
1869 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Kleinkraftrades
Inningen – Im Zeitraum von Samstag (04.10.2025), 17.00 Uhr, bis Montag (06.10.2025), 18.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Kleinkraftrad der Marke Rieju Typ MRT 50-SM 45 in der Ziegeleistraße. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kraftrades. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
1870 – Polizei ermittelt nach Einbruch
Gersthofen – In der Zeit von Samstag (04.10.2025), gegen 14.00 Uhr, bis Sonntag (05.10.2025), gegen 15.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Autohaus in der Flotowstraße.
Die Unbekannten entwendeten Waren im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Einbruchs übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
1871 – Polizei ermittelt nach Autorennen
Donauwörth / Staatsstraße 2215 – Am Montag (06.10.2025) fuhr ein 55-jähriger Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an einer Unfallstelle vorbei. Beim Versuch der Anhaltung durch eine Streife flüchtete der Mann.
Gegen 13.15 Uhr stellte eine Streife den Mann fest. Bei dem Versuch den Mann anzuhalten, flüchtete der 55-Jährige durch mehrere Ortschaften mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Der 55-Jährige konnte schließlich durch die Einsatzkräfte gestoppt werden. Hierbei leistete der Mann Widerstand gegen die Beamten. Dabei verletzte sich der 55-Jährige leicht. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann.
Die Polizei ermittelt u. a. wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst durch den 55-Jährigen gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/402115-22 entgegen.
