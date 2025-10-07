ALTENTHANN, LKR. REGENSBURG. In der Nacht zum Montag ist ein historisches Gebäude im Thiergarten bei Altenthann vollständig ausgebrannt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt in alle Richtungen und sucht weiterhin Zeugen.

Wie bereits berichtet, brannte in den frühen Morgenstunden des 6. Oktober ein historisches Gebäude in Altenthann nieder. Das als Clubhaus eines Golfclubs sowie als Restaurant genutzte Jagdschloss wurde dabei vollständig zerstört. Personen sind bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt worden. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden liegt im siebenstelligen Eurobereich.

Heute findet erneut eine Begehung der Brandstätte mit den Ermittlern der Kriminalpolizei und einem Brandgutachter statt. Mit einem ersten Ergebnis des Gutachtens wird in zwei bis drei Wochen gerechnet. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass die Brandursache aktuell noch unklar ist – es wird weiterhin in alle Richtungen ermittelt (z. B. technischer Defekt, fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung etc.).

Die Kriminalpolizei Regensburg sucht noch immer Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag (06.10.2025, gegen 00:30 Uhr) im Bereich Thiergarten bei Altenthann verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.