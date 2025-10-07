GRASSAU, LKR. TRAUNSTEIN. Eine 20-Jährige wurde ihren Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen, 5. Oktober 2025, Opfer einer schweren Sexualstraftat. Am Rand einer Veranstaltung in Grassau wurde die junge Frau von einem Unbekannten vergewaltigt. Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt seitdem in dem Fall und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Die 20-Jährige war am vergangenen Wochenende, von Samstag auf Sonntag (05.10.2025), in Grassau im Rahmen der „Cuba Nights“ im Hefter-Kultur-Saal („Hefterstadl“). Wie sie später bei der Polizei angab, habe sie den Saal kurz nach Mitternacht gemeinsam mit einem unbekannten Mann verlassen und sei von diesem gegen 00:15 Uhr unweit der Veranstaltungsörtlichkeit in der Theodor-von-Hötzendorff-Straße gewaltsam vergewaltigt worden. Sie habe sich gegen den Täter gewehrt und auch um Hilfe gerufen.

Nach der Tat wurde das Opfer von einer Zeugin angetroffen und über Mitarbeiter der Security wurde die Polizei verständigt. Die 20-jährige Deutsche, die in einer kleinen Gemeinde im Landkreis Traunstein wohnt, wurde dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht.

Eine sofort von der Polizei mit mehreren Streifenbesatzungen eingeleitete Fahndung im Ortsbereich von Grassau und an den Veranstaltungsörtlichkeiten blieb leider ohne Erfolg.

Nach Angaben der 20-Jährigen war der Täter etwa 170 bis 185 cm groß, hatte lange, dunkle Haare und blaue Augen.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt das zuständige Fachkommissariat 1 der Traunsteiner Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Eine Spurensicherung, die Sicherstellung von Beweismitteln und mehrere Vernehmungen fanden bereits statt. Zur Klärung der Tat erhoffen sich die Ermittler auch Hinweise möglicher Zeugen und wenden sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat in der Nacht auf Sonntag (5. Oktober) gegen Mitternacht oder kurz danach im Bereich des Hefterstadls oder unweit davon in der Theodor-von-Hötzendorff-Straße Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat die Tat vielleicht sogar beobachten können oder Hilferufe einer Frau wahrgenommen?

Wer kann der Kriminalpolizei Angaben zu einem Mann machen, welcher der Täterbeschreibung entspricht?

Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0861) 9873-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.