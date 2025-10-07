BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Montagnachmittag, 6. Oktober 2025, ereignete sich auf der BAB A8 kurz vor dem Grenzübergang Walserberg ein schwerer Verkehrsunfall. Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem abgestellten Lkw wurde eine Person tödlich und eine weitere Person schwer verletzt. Die Verkehrspolizeiinspektion Traunstein übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Montag (6. Oktober 2025), gegen 14.10 Uhr, kam es in Bad Reichenhall auf der BAB A8, Richtung Salzburg, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen parkte ein 29-jähriger türkischer Lkw-Fahrer kurz vor dem Grenzübergang Walserberg mit seinem Sattelzug auf dem Seitenstreifen um dort seine Lenk- und Ruhezeiten einzubringen. Auf der linken Fahrspur fuhr ein 67-jähriger Österreicher zusammen mit seiner 64-jährigen Frau mit dem Pkw. Aus bisher ungeklärter Ursache wechselte der Österreicher von der linken Fahrspur über die rechte Spur auf den Seitenstreifen und prallte ungebremst in das Heck des stehenden Lkw.

Der Aufprall war so heftig, dass der Pkw bis zur Fahrgastzelle eingedrückt wurde. Die beiden Insassen wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehren Piding, Anger und Bad Reichhall befreit werden. Die 64-jährige Beifahrerin im Pkw erlitt so schwere Verletzungen, dass sie vor Ort verstarb. Der Fahrer wurde schwerstverletzt in das Landeskrankenhaus Salzburg verbracht.

Der Lkw-Fahrer, welcher sich zum Unfallzeitpunkt im Führerhaus aufhielt, blieb unverletzt.

Insgesamt entstand ein Schaden an den Fahrzeugen von ca. 20.000 Euro.

Zur ärztlichen Versorgung und Unfallaufnahme wurde die Autobahn durch die Autobahnmeisterei Siegsdorf in Richtung Salzburg für ca. 4 Stunden komplett gesperrt. Vor Ort waren eine Vielzahl an Einsatzkräften, unter anderem mehrere Notärzte, Rettungswagen, Feuerwehren sowie ein Rettungshubschrauber.

Für die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm die Verkehrspolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen in dieser Sache.