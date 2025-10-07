MOOSBURG A.D. ISAR, 07.10.2025 - Im Rahmen einer kleinen Feierstunde führte Polizeipräsidentin Kerstin Schaller gestern (06.10.2025) den neuen Leiter der Polizeiinspektion Moosburg an der Isar, Ersten Polizeihauptkommissar Dieter Weidner, in sein Amt ein.

Gleichzeitig wurde Polizeihauptkommissar Florian Brauner, der die Inspektion in den vergangenen Monaten kommissarisch geleitet hat, verabschiedet.

Der Einladung in den Sitzungssaal des Feierabendhauses der Stadt Moosburg waren neben Vertretern der Justiz und politischen Mandatsträgern aus dem Landkreis auch der Kreisbrandrat und die Leiter des Rettungsdienstes gefolgt. Der erste Bürgermeister der Stadt Moosburg, Josef Dollinger, sowie die stellvertretende Landrätin, Anita Meinelt, richteten zudem ein Grußwort an die Gäste.

Für die kommissarische Leitung der Dienststelle in den letzten sechs Monaten bedankte sich Präsidentin Schaller herzlich bei Polizeihauptkommissar Brauner und wünschte ihm für seinen weiteren beruflichen wie privaten Lebensweg alles Gute. Die Führung der Inspektion Moosburg war Bestandteil des Förderverfahrens für Ämter der 4. Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst).

Neuer Leiter der Dienststelle ist seit 01.Oktober Erster Polizeihauptkommissar Dieter Weidner. Der 59-jährige gebürtige Münchner hat drei Kinder und lebt nicht nur in Moosburg, sondern wird zukünftig auch dort arbeiten.

Weidner war die letzten Jahre für Ordnungs- und Schutzaufgaben bei der Polizeiinspektion Flughafen und davor viele Jahre als Dienstgruppenleiter auf der Inspektion Freising tätig. Bevor er ins Präsidium Oberbayern Nord wechselte, sammelte er Erfahrungen auf diversen Dienststellen unserer Landeshauptstadt München.

Präsidentin Schaller betonte, dass die Polizeiinspektion Moosburg mit Dieter Weidner eine sehr geschätzte und erfahrene Führungskraft gewonnen hat. Sie ist sich sicher, der neue Leiter wird mit seinem großen Erfahrungsschatz die Dienststelle sicher und souverän führen.

Erster Polizeihauptkommissar Weidner bedankte sich in seiner Rede bei Schaller für das entgegengebrachte Vertrauen. Er freut sich auf die neuen Aufgaben als Dienststellenleiter, zumal er mit der Stadt Moosburg auch privat sehr verbunden ist.

Bildunterschrift: von links - Polizeipräsidentin Kerstin Schaller, Polizeihauptkommissar Florian Brauner, 1. Bürgermeister der Stadt Moosburg, Herr Josef Dollinger, Erster Polizeihauptkommissar Dieter Weidner, stellv. Landrätin Anita Meinelt