DEGGENDORF, LKRS DEGGENDORF, BAB A 3, Fahrtrichtung Regensburg zwischen den AS Hengersberg und Deggendorf. Lkw durchbricht Mittelleitplanke und sorgt für Vollsperrung

Heute um 15.15 Uhr, durchbrach ein Lkw-Fahrer, der in Fahrtrichtung Passau unterwegs war, auf Höhe der Ortschaft Halbmeile, aufgrund eines Reifenplatzers die Mittelleitplanke und kam auf der Gegenfahrbahn der BAB A3 (Fahrtrichtung Regensburg) zum Stehen. Es ist dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass in diesem Moment auf der Überholspur der BAB A3, in Fahrtrichtung Regensburg, niemand unterwegs war, sodass es zu keinem Anstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam.

Beim Durchbrechen der Mittelleitplanke wurde die Lkw-Fahrerin selbst leicht verletzt. Sie befindet sich derzeit am Unfallort. Am Lkw und der Mittelleitplanke entstand erheblicher Sachschaden. Die Bergung des Lkw´s wurde in die Wege geleitet und dauert derzeit noch an.

Der Verkehr aus Fahrtrichtung Passau wird derzeit an der AS Hengersberg ausgeleitet. Auf der Gegenfahrbahn, in Fahrtrichtung Passau läuft der Verkehr derzeit über die Pannenspur. Vor Ort sind auch Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren.

Veröffentlicht: 06.10.2025, 16.10 Uhr