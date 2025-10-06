REGENSBURG. Am Donnerstagnachmittag, den 2. Oktober 2025, kam es in einem Shop eines Mobilfunkanbieters in der Gesandtenstraße in Regensburg zu einem bewaffneten Raubdelikt. Die Tat ereignete sich um circa 15:15 Uhr. Der unbekannte Täter flüchtete. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein bislang unbekannter männlicher Täter das Geschäft und gab zunächst vor, sich hinsichtlich eines Mobilfunkvertrages beraten lassen zu wollen. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter nahm er an einem Beratungstisch Platz. Im Verlauf des Gesprächs – etwa zehn bis fünfzehn Minuten nach Betreten des Geschäfts – öffnete der Täter seine knielange Daunenjacke und zeigte dem Geschädigten eine Klinge, vermutlich von einem Messer oder einer Machete. Der Griff der Waffe war nicht sichtbar.

Unter Vorhalt der Waffe forderte der unbekannte Mann den Mitarbeiter auf, ihn in den Lagerbereich des Geschäfts zu begleiten und ihm dort Wertgegenstände auszuhändigen. Der Mitarbeiter kam der Aufforderung nach und übergab dem tatverdächtigen Mann Bargeld in einem mittleren vierstelligen Eurobereich sowie vier neue Mobiltelefone, ebenfalls im Wert eines vierstelligen Eurobetrags. Im Anschluss flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit einer Vielzahl an Einsatzkräften verlief bislang ohne Erfolg.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 180 cm groß

etwa 45 Jahre alt

Südländisches Erscheinungsbild

sprach akzentfreies Hochdeutsch

Bekleidung: schwarzes Gucci-Cap mit seitlichen Logos, schwarzer Jogginganzug mit grauem Aufdruck „H&B“, schwarze knielange Daunenjacke

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich Gesandtenstraße / Altstadt gemacht haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können, sich dringend zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.