1853 – Einladung zum Fernfahrerstammtisch

Augsburg - Unsere Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizei Gersthofen laden wieder herzlich zum nächsten Fernfahrerstammtisch ein!

Dieser findet am Mittwochabend (08.10.2025) um 19.00 Uhr an der Rastanlage „Augsburg-Ost“ statt. Hier gibt es die Möglichkeit sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und wichtige Neuerungen und Änderungen zu erfahren.

In diesem Rahmen findet ein Vortrag des Gewerbeaufsichtsamtes der Regierung Schwaben statt.

Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf zahlreiches Erscheinen und einen informativen Abend!

1854 - Wir öffnen unsere Türen für die Polizistinnen und Polizisten von morgen

Augsburg – Die Polizei Schwaben Nord lädt alle Interessierten zum Berufsinformationstag ein. Dieser findet am

Freitag, 10.10.2025 um 14.30 Uhr

im

Polizeipräsidium Schwaben Nord,

Gögginger Straße 43,

86159 Augsburg

statt und endet gegen 18.00 Uhr.

Was wird geboten?

Infos über den Berufseinstieg sowie Studium bzw. Ausbildung bei der Polizei

Einsatz-Vorführung der Einsatzhundertschaft mit Täter-Festnahme

Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei

Vorführung der Hundestaffel des Polizeipräsidiums Schwaben Nord

Einblick in den „Keller“ des Polizeipräsidiums – die Arrestzellen

Polizei zum „Anfassen“: Vorstellung unserer Fahrzeuge

Reiterstaffel

Zudem können Besucherinnen und Besucher mit Polizistinnen und Polizisten in lockerer Atmosphäre sprechen und alle Frage rund um den Polizeiberuf stellen. Hierfür stehen Einsatzkräfte unterschiedlicher Bereiche der Polizei zur Verfügung.

Der Bewerbungsschluss für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst zum September 2026 endet am 31.10.2025. Eine Bewerbung bei der Polizei im Nachgang an die Veranstaltung ist somit noch möglich.

Weitere Informationen rund um den Berufsinformationstag finden Sie unter:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/038658/index.html

Eine Voranmeldung für alle Interessierten ab 14 Jahren ist bis zum 08.10.2025 unter der Telefonnummer 0821/323-1020 oder per E-Mail an pp-swn.pp.pb.veranstaltung@polizei.bayern.de notwendig.

An Medienschaffende:

Zudem laden wir alle Medienschaffenden ein, den Berufsinformationstag zu begleiten. Die Pressestelle wird Ihnen während der gesamten Veranstaltung für Auskünfte und O-Töne zur Verfügung stehen. Eine rechtzeitige Anmeldung bei der Pressestelle ist unbedingt notwendig.

Um bereits im Vorfeld möglichst viele Interessierte hinsichtlich der Veranstaltung zu informieren, sind wir über eine entsprechende Berichterstattung dankbar.

1855 – Einladung zum Tag der offenen Tür der Justiz Augsburg

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Fertigstellung unseres historischen Justizpalasts Am Alten Einlaß laden wir Sie ganz herzlich ein zum

Tag der offenen Tür der Justiz Augsburg

Am 11. Oktober 2025 öffnet die Justiz Augsburg von 10:00 bis 17:00 Uhr ihre Türen.

Ort: Justizpalast Augsburg,

Am Alten Einlaß 1,

86150 Augsburg

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm zu Themen rund um die Justiz:

Vorstellung der verschiedenen Behörden der Augsburger Justiz

Nachgestellte Gerichtsverhandlungen, die spannende Einblicke in reale Verhandlungsabläufe bieten

Vorträge zu praxisrelevanten und alltäglichen rechtlichen Themen, anschaulich und verständlich erklärt

Führungen durch das denkmalgeschützte Gebäude und Vorträge zu seiner Geschichte

Informationsstände zu zahlreichen interessanten Themen

Lesung der Krimiautorin Susanne Grußler

Erfrischungen und Snacks und ein kleines Unterhaltungsangebot für Groß und Klein.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Zukunft: Ob Schüler, Studierende, Quereinsteiger oder einfach Neugierige.

Mit einem kombinierten Informations- und Mitmachangebot wird den Besucherinnen und Besuchern ein spannender Einblick in die vielfältigen Berufsfelder der Augsburger Justiz ermöglicht. Im persönlichen Gespräch erfahren diese an den Informationsständen oder im Rahmen der angebotenen Vorträge mehr über Karrierewege, Einstiegsmöglichkeiten und den Arbeitsalltag im Bereich der Augsburger Justiz.

Im Innenhof bietet die Polizei Vorführungen der Diensthunde an sowie einen Infostand der Kriminalprävention. Außerdem steht die Kinderpolizeiwache zur Verfügung und ein Gefangenentransporter kann besichtigt werden.

Infos finden Sie hier: https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/augsburg/spezial_1.php

