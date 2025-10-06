1853 – Einladung zum Fernfahrerstammtisch
Augsburg - Unsere Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizei Gersthofen laden wieder herzlich zum nächsten Fernfahrerstammtisch ein!
Dieser findet am Mittwochabend (08.10.2025) um 19.00 Uhr an der Rastanlage „Augsburg-Ost“ statt. Hier gibt es die Möglichkeit sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und wichtige Neuerungen und Änderungen zu erfahren.
In diesem Rahmen findet ein Vortrag des Gewerbeaufsichtsamtes der Regierung Schwaben statt.
Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf zahlreiches Erscheinen und einen informativen Abend!
1854 - Wir öffnen unsere Türen für die Polizistinnen und Polizisten von morgen
Augsburg – Die Polizei Schwaben Nord lädt alle Interessierten zum Berufsinformationstag ein. Dieser findet am
Freitag, 10.10.2025 um 14.30 Uhr
im
Polizeipräsidium Schwaben Nord,
Gögginger Straße 43,
86159 Augsburg
statt und endet gegen 18.00 Uhr.
Was wird geboten?
- Infos über den Berufseinstieg sowie Studium bzw. Ausbildung bei der Polizei
- Einsatz-Vorführung der Einsatzhundertschaft mit Täter-Festnahme
- Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei
- Vorführung der Hundestaffel des Polizeipräsidiums Schwaben Nord
- Einblick in den „Keller“ des Polizeipräsidiums – die Arrestzellen
- Polizei zum „Anfassen“: Vorstellung unserer Fahrzeuge
- Reiterstaffel
Zudem können Besucherinnen und Besucher mit Polizistinnen und Polizisten in lockerer Atmosphäre sprechen und alle Frage rund um den Polizeiberuf stellen. Hierfür stehen Einsatzkräfte unterschiedlicher Bereiche der Polizei zur Verfügung.
Der Bewerbungsschluss für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst zum September 2026 endet am 31.10.2025. Eine Bewerbung bei der Polizei im Nachgang an die Veranstaltung ist somit noch möglich.
Weitere Informationen rund um den Berufsinformationstag finden Sie unter:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/038658/index.html
Eine Voranmeldung für alle Interessierten ab 14 Jahren ist bis zum 08.10.2025 unter der Telefonnummer 0821/323-1020 oder per E-Mail an pp-swn.pp.pb.veranstaltung@polizei.bayern.de notwendig.
An Medienschaffende:
Zudem laden wir alle Medienschaffenden ein, den Berufsinformationstag zu begleiten. Die Pressestelle wird Ihnen während der gesamten Veranstaltung für Auskünfte und O-Töne zur Verfügung stehen. Eine rechtzeitige Anmeldung bei der Pressestelle ist unbedingt notwendig.
Um bereits im Vorfeld möglichst viele Interessierte hinsichtlich der Veranstaltung zu informieren, sind wir über eine entsprechende Berichterstattung dankbar.
1855 – Einladung zum Tag der offenen Tür der Justiz Augsburg
Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Fertigstellung unseres historischen Justizpalasts Am Alten Einlaß laden wir Sie ganz herzlich ein zum
Tag der offenen Tür der Justiz Augsburg
Am 11. Oktober 2025 öffnet die Justiz Augsburg von 10:00 bis 17:00 Uhr ihre Türen.
Ort: Justizpalast Augsburg,
Am Alten Einlaß 1,
86150 Augsburg
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm zu Themen rund um die Justiz:
- Vorstellung der verschiedenen Behörden der Augsburger Justiz
- Nachgestellte Gerichtsverhandlungen, die spannende Einblicke in reale Verhandlungsabläufe bieten
- Vorträge zu praxisrelevanten und alltäglichen rechtlichen Themen, anschaulich und verständlich erklärt
- Führungen durch das denkmalgeschützte Gebäude und Vorträge zu seiner Geschichte
- Informationsstände zu zahlreichen interessanten Themen
- Lesung der Krimiautorin Susanne Grußler
Erfrischungen und Snacks und ein kleines Unterhaltungsangebot für Groß und Klein.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Zukunft: Ob Schüler, Studierende, Quereinsteiger oder einfach Neugierige.
Mit einem kombinierten Informations- und Mitmachangebot wird den Besucherinnen und Besuchern ein spannender Einblick in die vielfältigen Berufsfelder der Augsburger Justiz ermöglicht. Im persönlichen Gespräch erfahren diese an den Informationsständen oder im Rahmen der angebotenen Vorträge mehr über Karrierewege, Einstiegsmöglichkeiten und den Arbeitsalltag im Bereich der Augsburger Justiz.
Im Innenhof bietet die Polizei Vorführungen der Diensthunde an sowie einen Infostand der Kriminalprävention. Außerdem steht die Kinderpolizeiwache zur Verfügung und ein Gefangenentransporter kann besichtigt werden.
Infos finden Sie hier: https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/augsburg/spezial_1.php
Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
1856 – Polizei nimmt Tatverdächtige nach Sachbeschädigung fest
Innenstadt – Am Freitag (03.10.2025) beschädigten zwei männliche Personen zwei Fahnen in der Konrad-Adenauer-Allee. Einsatzkräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 17 und 18 Jahren fest.
Gegen 21.45 Uhr entwendeten die beiden nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst die Fahnen. Anschließend beschädigten die diese, indem sie sie anzündeten. Danach flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung nahmen Einsatzkräfte die beiden Personen fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten sowie Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen den 17-jährigen und den 18-jährigen.
Der 17-Jähriger besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit und der 18-Jährige die syrische Staatsangehörigkeit.
1857 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Oberhausen – In der Zeit von Donnerstag (02.10.2025), 00.00 Uhr, bis Sonntag (05.10.2025), 08.30 Uhr, entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Motorroller in der Äußeren Uferstraße.
Der Roller konnte durch eine Streife stark beschädigt in einem Gebüsch an der Wertach aufgefunden werden. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt.
Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
1858 – Polizei stoppt Mann in psychischem Ausnahmezustand
Innenstadt – Am Samstag (04.10.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz am Königsplatz.
Gegen 11.30 Uhr teilten Passanten einen 23-jährigen Mann mit. Dieser stand gestikulierend mit einem Besteckmesser in der Hand vor einer Bank. Es kam zu keinem Kontakt zwischen dem 23-Jährigen und Passanten. Es wurden keine Personen verletzt. Beamte kontrollierten den Mann und brachten ihn in ein entsprechendes Krankenhaus.
1859 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Universitätsviertel – In der Zeit von Montag (29.09.2025), gegen 14.00 Uhr, bis Samstag (04.10.2025), gegen 05.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Winterreifen aus einem abgesperrten Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Köhl-Straße.
Der genaue Sachschaden wird derzeit ermittelt. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nach Diebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
1860 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Universitätsviertel – Am Sonntag (05.10.2025) versuchten fünf Männer im Alter zwischen 14 und 26 Jahren einen Motorroller in der Zeppelinstraße zu entwenden.
Gegen 19.00 Uhr beobachtete ein Passant die fünf Männer dabei, wie sie an dem Roller hantierten. Der Passant sprach die Männer an. Daraufhin flüchteten die Männer. Im Rahmen einer Fahndung konnten Polizeibeamte die Männer stoppen. Bei den Männern fanden die Beamten Werkzeug und stellten diese sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Diebstahls.
Die Männer im Alter von 14, 15, 19, 22, 24 und 26 Jahren besitzen die rumänische Staatsangehörigkeit.
1861 – Geschwindigkeitsmessungen am langen Wochenende
Landkreis Donau Ries und Dillingen - Vom Donnerstag (02.10.2025) bis Sonntag (05.10.2025) führte die Verkehrspolizei Donauwörth Geschwindigkeitskontrollen an der Bundesstraße 25 bei Großsorheim sowie Hoppingen, an der Bundesstraße 2 bei Itzing sowie an der Bundesstraße 16 bei Dillingen durch.
Insgesamt beanstandeten die Einsatzkräfte über 450 Verkehrsteilnehmer.
Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Autofahrer am Freitag (03.10.2025) bei Hoppingen mit einer Geschwindigkeit von 171 km/h bei erlaubten 100 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Den Autofahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.
Insgesamt sprachen die Polizeibeamten acht Fahrverbote aus.
In Hinblick auf die den Herbstanfang und die dunkle Jahreszeit appelliert die Polizei Schwaben Nord auf die Verkehrsregeln sowie die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit einzuhalten und die Fahrweise den äußeren Gegebenheiten anzupassen. Zudem weißt die Polizei Schwaben Nord auf die Bedeutung der vorschriftsmäßigen Fahrzeugbeleuchtung hin.
