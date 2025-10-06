ARZBERG, LKR. WUNSIEDEL. Eine Bewohnerin verschreckte am frühen Sonntagmorgen im Arzberger Gemeindeteil Oschwitz Garagendiebe. Ein Teil des Diebesguts lag bereits zum Abtransport bereit. Die Kriminalpolizei Hof sucht Zeugen.

Ein lauter Knall weckte die Frau gegen 5.30 Uhr. Als sie nachsah, hörte sie nur noch, wie ein Auto mit den mutmaßlichen Dieben in Richtung B 303 davonfuhr. Vor den Garagen der Anwohner waren bereits mehrere Gegenstände in der Einfahrt bereitgelegt. Aufgrund der „Störung auf frischer Tat“ entwendeten die Diebe lediglich ein Arbeitsgerät im Wert von über 100 Euro.

Erst in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war es im Gemeindeteil Oschwitz zu Einbrüchen gekommen. Die Kriminalpolizei Hof prüft einen möglichen Zusammenhang und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 09281/704-0.