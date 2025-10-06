WINDORF, LKR. PASSAU. Die Autobahn A3 ist ab der Anschlussstelle Garham in Fahrtrichtung Österreich nach mehreren Verkehrsunfällen derzeit komplett gesperrt

Gegen 11:50 Uhr ereignete sich auf der BAB A3, kurz nach der Anschlussstelle Garham, der erste Verkehrsunfall. Ein 40-Tonner-Lkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Betonabsperrung.

Durch die Wucht des Aufpralls riß der Dieseltank ab, die gesamte Fahrbahn wurde durch den Kraftstoff verunreinigt und wird derzeit fachmännisch gereinigt. Ein nachfolgender Pkw/Kleintransporter, besetzt mit sieben Personen, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den verunglückten Lkw auf.

Nach derzeitigem Stand wurden dabei drei Personen verletzt und mussten zur ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Im Rückstau ereignete sich ein weiterer Folgeunfall. Zwei Pkws fuhren aufeinander, alle Unfallbeteiligten des Auffahrunfalls blieben unverletzt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Österreich wird an der Anschlussstelle Garham ausgeleitet.

Es wird gebeten, diesen Bereich großräumig zu umfahren. Die Vollsperre wird vermutlich noch bis in die späten Nachmittagsstunden andauern, mit erheblichem Rückstau sowie Verkehrsbehinderungen, auch auf den umliegenden Staatsstraßen, ist weiterhin zu rechnen. Sobald die Sperre aufgehoben ist, wird unverzüglich nachberichtet.

Veröffentlicht: 06.10.2025, 13.16 Uhr