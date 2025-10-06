WOLFRATSHAUSEN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Sonntagabend, 5. Oktober 2025, wurde eine 26-jährige Frau in Wolfratshausen Opfer eines Raubüberfalls. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen mitgeführten Koffer, nachdem er mittels körperlicher Gewalt auf die Dame einwirkte. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntagabend (5. Oktober 2025), gegen 19.15 Uhr, wurde über den Notruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd der Raubüberfall auf eine 26-Jährige Frau in Wolfratshausen bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der unbekannte Täter zunächst unter Anwendung körperlicher Gewalt, der 26-Jährigen eine umgehängte Handtasche zu entreißen. Als dies misslang, entwendete er von der Dame einen mitgeführten schwarzen Trolley-Koffer. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Tat ereignete sich im Bereich der Bushaltestelle Waldram, unweit eines Kindergartens.

Die Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt und vor Ort in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant behandelt.

Unter der Leitung der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Wolfratshausen erfolgten mit Unterstützung umliegender Dienststellen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen. Diese führten bislang nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Noch am Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Ermittlungen in dieser Sache. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II werden die Untersuchungen durch das zuständige Kommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Weilheim wegen des Verdachts eines Raubdelikts fortgeführt.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Kriminalpolizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Vor der Tat fuhr die Geschädigte um 18.29 Uhr von Starnberg aus mit dem Express-Bus X970 nach Wolfratshausen. Dort stieg sie an der Haltestelle Waldram, an der Sudetenstraße aus.

Beschreibung des Täters: ca. 170 cm, ca. 25 bis 30 Jahre, schlank, dunkle Jacke, hellgrüne Wollmütze, keine Brille, kein Bart;

Wer hat am Sonntag, den 5. Oktober 2025, im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr im Umfeld der Sudetenstraße in Wolfratshausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat im Vorfeld der Tat in dem genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?

Wer hat in dem besagten Bus bzw. nach Verlassen des Busses im Bereich Waldram verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeistation Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.