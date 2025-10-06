BAYREUTH. Vermutlich in der Nacht auf Sonntag besprühten unbekannte Täter eine weiße Mauer in der Preuschwitzer Straße mit schwarzer Farbe. Die Kripo Bayreuth bittet um Zeugenhinweise.

Die bislang unbekannten Täter brachten auf einer Länge von etwa sechs Metern den Schriftzug „WHITES LIFES MATTER“ sowie ein Hakenkreuz an. Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Hinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.