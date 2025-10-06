ROSENHEIM. „Gemeinsam gegen Leukämie! Registriere Dich“ – unter diesem Motto veranstaltet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd zusammen mit der Technischen Hochschule Rosenheim am 16. Oktober 2025 neuerlich eine große Stammzelltypisierungsaktion mit der Stiftung „Aktion Knochenmarkspende Bayern“ (AKB).

Die bisherigen Typisierungsaktionen des Polizeipräsidiums, die gemeinsam mit Studierenden der Technischen Hochschule Rosenheim durchgeführt wurden, verliefen außergewöhnlich erfolgreich. Dank des Einsatzes von mehreren hundert engagierten Bürgerinnen und Bürgern konnten bereits zahlreiche erfolgreiche Blutstammzellspenden durchgeführt werden. Jede einzelne Typisierung eröffnet die Chance, ein Leben zu retten - und viele dieser Chancen liegen noch vor uns.

Gemeinsam appellieren die beiden Schirmherren der Aktion, Hochschulpräsident Prof. Dr. h.c. Heinrich Köster und Polizeipräsident Frank Hellwig, an Studierende, Polizeiangehörige und insbesondere an die Bürgerinnen und Bürger, sich typisieren zu lassen. Damit können Leukämiepatienten eine neue Chance auf Leben erhalten.