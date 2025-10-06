ROSENHEIM. „Gemeinsam gegen Leukämie! Registriere Dich“ – unter diesem Motto veranstaltet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd zusammen mit der Technischen Hochschule Rosenheim am 16. Oktober 2025 neuerlich eine große Stammzelltypisierungsaktion mit der Stiftung „Aktion Knochenmarkspende Bayern“ (AKB).
Die bisherigen Typisierungsaktionen des Polizeipräsidiums, die gemeinsam mit Studierenden der Technischen Hochschule Rosenheim durchgeführt wurden, verliefen außergewöhnlich erfolgreich. Dank des Einsatzes von mehreren hundert engagierten Bürgerinnen und Bürgern konnten bereits zahlreiche erfolgreiche Blutstammzellspenden durchgeführt werden. Jede einzelne Typisierung eröffnet die Chance, ein Leben zu retten - und viele dieser Chancen liegen noch vor uns.
Gemeinsam appellieren die beiden Schirmherren der Aktion, Hochschulpräsident Prof. Dr. h.c. Heinrich Köster und Polizeipräsident Frank Hellwig, an Studierende, Polizeiangehörige und insbesondere an die Bürgerinnen und Bürger, sich typisieren zu lassen. Damit können Leukämiepatienten eine neue Chance auf Leben erhalten.
„Leben retten ist so einfach. Es genügt ein Wangenabstrich, um sich als potenzieller Stammzellen- und Knochenmarkspender registrieren zu lassen und so als genetischer Zwilling Erkrankten zu helfen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Der Hochschule – und auch mir ganz persönlich – ist es eine Herzensangelegenheit, erneut die Typisierungsaktion zusammen mit der Rosenheimer Polizei und der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern zu unterstützen. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen der Mitmenschlichkeit!“
„Eine beeindruckende Anzahl von Menschen hat die Gelegenheit genutzt, sich typisieren zu lassen, um Leukämiepatienten eine neue Chance auf Leben zu geben. Die außergewöhnlich hohe Erfolgsquote freut uns sehr und bestärkt unser Engagement. Daher planen wir am 16. Oktober 2025 erneut eine Spendenaktion in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Rosenheim.“
Auch bei unserer neuen Typisierungsaktion wird Polizeioberrat Walter Degenhart, der bereits selbst erfolgreich zum Stammzellspender wurde, anwesend sein und Fragen zum Ablauf beantworten.
Studierende der Technischen Hochschule Rosenheim und Angehörige des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ermöglichen als Helfer die Aktion.
Anreise und Parken:
In der Marienberger Straße stehen Parkplätze auf dem Besucherparkplatz zur Verfügung. Der Eingang ist vom Besucherparkplatz oder über den Haupteingang (Hochschulstraße) möglich.
Informationen zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie unter:
TH Rosenheim Campus
