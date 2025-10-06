SCHWANDORF. Am Freitagabend, den 03.10.2025, kam es gegen 21:30 Uhr am Bahnhofsplatz in Schwandorf zu einem versuchten Raubdelikt zum Nachteil eines 17-jährigen Jugendlichen. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Moldawien meldete der Polizei, dass er sich gemeinsam mit einem ebenfalls 17-jährigen Ukrainer am Busbahnhof aufgehalten habe, als ein bislang unbekannter Mann auf ihn zukam und ihn zunächst anrempelte. Nachdem der Geschädigte das Gespräch suchte, schlug ihn der Täter mit der rechten Hand ins Gesicht und forderte Geld. Als der Geschädigte dies verneinte, zog der Täter ein Butterflymesser aus seiner Hose und bedrohte den Jugendlichen. Der 17-Jährige zeigte dem Angreifer daraufhin seine leere Tasche und flüchtete gemeinsam mit seinem Begleiter in Richtung der Fahrradständer. Von dort aus wurde die Polizei verständigt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 20 Jahre alt

ca. 170 cm groß

schlanke Statur

südländisches Erscheinungsbild

Bekleidung: grüne Jacke, schwarze Hose, schwarzer Rucksack, Kopfbedeckung (Mütze oder Cap)

Die Kriminalpolizei Amberg bearbeitet diesen Fall und bittet Zeugen, die am Freitagabend im Bereich Bahnhof/Busbahnhof Schwandorf verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein.