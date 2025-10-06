ALTENTHANN, LKR. REGENSBURG. In der Nacht zum Montag ist ein historisches Gebäude im Thiergarten bei Altenthann vollständig ausgebrannt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

In den frühen Morgenstunden des 06.10.2025, gegen 00:30 Uhr, geriet ein historisches Gebäude in Altenthann aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Das als Clubhaus eines Golfclubs sowie als Restaurant genutzte Gebäude wurde dabei vollständig zerstört. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war das Gebäude nicht bewohnt, sodass kein Personenschaden zu beklagen ist. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im siebenstelligen Eurobereich geschätzt. Die umliegenden Feuerwehren waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag (06.10.2025, gegen 00:30 Uhr) im Bereich Thiergarten bei Altenthann verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich dringend zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.