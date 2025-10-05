1845 - Polizei nimmt Frau nach Körperverletzung fest

Innenstadt - Am Freitag (03.10.2025) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt in einer Straßenbahn. Die Polizei nahm eine 27-jährige Tatverdächtige fest.

Gegen 12.50 Uhr stieg die 27-Jährige (deutsche Staatsangehörigkeit) in der Halderstraße in eine Straßenbahn. Hier begab sich die alkoholisierte Frau ohne erkennbaren Grund auf eine fünfköpfige Personengruppe zu und begann diese zunächst verbal anzupöbeln. Anschließend schlug sie auf einzelne Personen ein.

Die Straßenbahnfahrerin bemerkte die Rangelei, stieg an der Haltestelle Königsplatz aus ihrer Kabine und wurde daraufhin ebenfalls von der 27-Jährigen angegriffen.

Als die Tatverdächtige sich anschließend am Bahnsteig entfernen wollte, konnte sie von einer hinzugerufenen Polizeistreife angehalten werden. Auch hier zeigte sich die Frau weiterhin aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten.

Da sich die Frau offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Durch ihren Angriff wurden drei männliche Personen im Alter von 14 und 15 Jahren (1x türkische Staatsangehörigkeit, 2x syrische Staatsangehörigkeit), sowie die Straßenbahnfahrerin (griechische Staatsangehörigkeit) leicht verletzt. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und konnten anschließend ihren Weg fortsetzen.

Die 27-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung.

1846 - Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Oberhausen - Am Samstag (04.10.2025) kam es in einer Bar in der Ulmer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen, die dabei verletzt wurden.

Gegen 01.05 Uhr befanden sich ein 29-Jähriger und ein 25-Jähriger (beide irakische Staatsangehörigkeit) in der Bar. Der 29-Jährige rauchte in der Bar und wurde daraufhin von einem Mitarbeiter der Bar verwiesen. Hieraus entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung, in die sich der 25-Jährige einmischte. Im weiteren Verlauf kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen dem 24-jährigen Mitarbeiter (deutsche Staatsangehörigkeit) und den beiden Männern.

Beim Eintreffen der Polizeistreife waren alle drei Beteiligten leicht verletzt. Der 25-Jährige wurde zur Untersuchung ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht, der 29-Jährige erhielt einen Platzverweis.

Gegen 03.00 Uhr kamen die beiden Männer zur Bar zurück und wieder kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung mit dem 24-jährigen Mitarbeiter. Da sich der 29-Jährige auch im Beisein der Polizei weiterhin aggressiv verhielt und weitere Straftaten zu erwarten waren, wurde er in den Polizeiarrest gebracht.

Die drei Männer erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und weiterer Delikte.

1847 - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Jakobervorstadt - Am Samstag (04.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Fahrradfahrer stürzte und sich dabei schwer verletzte.

Der 34-Jährige (deutsche Staatsangehörigkeit) befuhr mit seinem Fahrrad die Lechhauser Straße in nördlicher Richtung. Auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg parkte ein E-Scooter, dem der Radfahrer versuchte auszuweichen und dabei stürzte.

Ein Zeuge beobachtete den Sturz und rief umgehen den Rettungsdienst. Ein vor Ort durch die Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.

Der 34-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt durch den Sturz mehrere Rippenfrakturen.

Im Krankhaus äußerte der Mann dann, dass er durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer touchiert wurde und es deshalb zum Sturz kam. Aus diesem Grund bittet die Polizeiinspektion Augsburg Süd nun mögliche weitere Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

1848 - Polizei sucht Zeugen nach Kinderwagendiebstahl

Pfersee - Am Freitag (03.10.2025) kam es zum Diebstahl eines Kinderwagens in der Christian-Dierig-Straße auf Höhe der Hausnummer 9.

Die Geschädigte stellte den Kinderwagen um 15.00 Uhr an einem Baum ab, als sie eine viertel Stunde später zurückkam, war der Kinderwagen verschwunden.

Täterhinweise liegen keine vor. Die Polizeiinspektion Augsburg Pfersee bittet deshalb Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Tel. 0821/323-2610 zu melden.

1849- Polizei nimmt Autofahrer nach Trunkenheitsfahrt fest

Lechhausen - Am Sonntag (05.10.2025) wurde der Polizei ein Autofahrer gemeldet, der aufgrund unsicherer Fahrweise auffiel.

Gegen 00.45 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung über einen Autofahrer in der Neuburger Straße ein, der Schlangenlinien fuhr und beinahe mit einer Straßenlaterne kollidierte. Außerdem legte der Autofahrer mehrfach den Rückwärtsgang ein, es kam dabei fast zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw.

Das Fahrzeug befuhr anschließend die Mühlhauser Straße stadtauswärts. Hier überfuhr der Fahrer eine Verkehrsinsel und kam zum Stehen. Der Fahrer verließ daraufhin seinen Pkw und versteckte sich in einem Grünstreifen neben der Fahrbahn. Dies konnte von Zeugen beobachtet werden.

Beim Eintreffen der Polizei konnte der 23-jährige Autofahrer (deutsch-irakische Staatsangehörigkeit) dort im Gebüsch angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille.

Der Pkw des 23-Jährigen wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

1850 - Polizei nimmt Mann nach Bedrohung fest

Innenstadt - Am Samstag (03.10.2025) bedrohte ein Mann eine Passantin in der Bahnhofstraße. Die Polizei nahm den 23-Jährigen anschließend fest.

Gegen 11.20 Uhr wurde der Polizei ein Mann in der Bahnhofstraße gemeldet, der sich auffällig verhielt, indem er wahllos Passanten anschrie und wild gestikulierte. Eine 40-jährige Passantin (deutsche Staatsangehörigkeit) versuchte den 23-Jährigen (rumänische Staatsangehörigkeit) anzusprechen. Daraufhin wurde die Frau von dem Mann bedroht.

Die Polizei rückte mit starken Kräften an und nahm den Mann fest. Da er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Den 23-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung.

1851 - Brand in leerstehendem Gebäude

Kriegshaber - Am Samstag (04.10.2025) kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Kriegshaberstraße. Das Feuer wurde schnell durch die Feuerwehr gelöscht.

Gegen 17.45 Uhr ging die Mitteilung über eine Rauchentwicklung aus dem leerstehenden Gebäude ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei konnte ein Brand im zweiten Stock festgestellt werden, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde.

Es brannte ein Fensterrahmen und Müll, der sich auf dem Boden befand. Die genaue Brandursache ist unklar. Der Sachschaden ist nicht abzuschätzen, da es sich um ein leerstehendes, verfallenes Gebäude handelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

1852 - Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl

Hochzoll - Bereits am Mittwoch (01.10.2025) wurde in der Peterhofstraße ein Fahrrad entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Geschädigte stellte sein Fahrrad gegen 18.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 9 ab und versperrte dieses mit einem Kabelschloss. Als er gegen 21.30 Uhr zurückkam, stellte er das Fehlen des Fahrrades fest.

Es handelt sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke Gudereit.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Augsburg Ost unter der Tel. 0821/323-2310 entgegen.