1620. Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 67-Jährigen – Berg am Laim

Am Freitag, 03.10.2025 verließ ein 67-Jähriger gegen 13:00 Uhr die Wohnung eines Familienangehörigen. Er kehrte seitdem nicht zu der Wohnung in Berg am Laim zurück.

Der letzte mögliche Aufenthaltsort ist eine Tankstelle am Mittleren Ring. Der 67-Jährige ist rumänischer Staatsangehöriger, nur zu Besuch in München und daher örtlich nicht orientiert. Er beherrscht zudem die deutsche Sprache nicht.

Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Von der Polizei wurden bereits intensive Absuchen in der Umgebung ihrer Wohnadresse durchgeführt. Der Mann wurde dabei bislang nicht angetroffen.

Das Kommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bekleidung:

schwarze Jacke, graues Hemd, graue Stoffhose, schwarze Schuhe

Beschreibung:

ca. 170 cm groß, ca. 90 kg, kräftige Figur, osteuropäischer Typ, grauer Bart

Zeugenaufruf:

Wer hat den Mann gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Öffentlichkeitsfahndung:

Eine genaue Beschreibung und Foto der Vermissten sind unter folgendem Link zu finden:

Die Bayerische Polizei - Vermisster 67-Jähriger - Berg am Laim