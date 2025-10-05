LANDKREIS LANDSBERG AM LECH. In den gestrigen Mittagsstunden geriet im Gewerbegebiet Hurlach eine Kfz-Werkstatt in Brand. Rund 100 Feuerwehrkräfte aus mehreren umliegenden Gemeinden rückten gegen 12:20 Uhr in die Gewerbestraße Nord aus, um den Großbrand zu löschen. Wegen der extremen Rauchentwicklung musste zeitweise auch die östlich an der Halle vorbeiführende Alte B12 gesperrt werden. Der zum Zeitpunkt des Brandausbruchs anwesende 49-jährige Kfz-Pächter konnte sich unverletzt aus der Halle in Sicherheit bringen.

Der entstandene Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung rund 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.