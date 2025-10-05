BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. In der Nacht zum Freitag wurde ein Mercedes in Uetzing bei einem Brand stark beschädigt. Die Kripo Coburg ermittelt und bittet um Hinweise.

Der knapp 17 Jahre alte E-Klasse Mercedes war auf einer Wiese am Ortsrand von Uetzing abgestellt. Am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, bemerkte der Eigentümer, dass es im Inneren seines Wagens brannte. Die alarmierte Feuerwehr löschte die restlichen Glutnester ab. Durch das Feuer wurde das Auto im geschätzten Zeitwert von etwa 11.000 Euro nahezu komplett zerstört.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 09561/6450.