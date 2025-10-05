A93/MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb stellten am Freitagnachmittag eine größere Menge Drogen bei einem Reisenden sicher. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 15 Uhr kontrollierten die Grenzpolizisten auf der A93 am Parkplatz Peuntbach einen Mercedes Vito, besetzt mit zwei Männern. Im Reisekoffer des 43-jährigen Beifahrers aus Sachsen-Anhalt entdeckten die Fahnder mehrere Gramm Amphetamin und eine Ecstasy-Tablette. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen. Eine richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung bei dem 43-Jährigen Deutschen brachte weitere Drogen zum Vorschein, die der Mann zu Hause deponiert hatte. Er muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor Gericht verantworten.