1605. Vermisstenfahndung nach einem 88-Jährigen – Unterschleißheim

Am Samstag, 04.10.2025, gegen 11:45 Uhr war ein 88-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seiner Begleitung in einer Grünanlage in der Valerystraße in Unterschleißheim unterwegs. Er begab sich anschließend alleine auf den Nachhauseweg, kehrte allerdings nie zu seiner Wohnanschrift zurück. Der 88-Jährige leidet aufgrund einer Erkrankung an kognitiven Beeinträchtigungen und ist örtlich nicht orientiert. Zudem ist er auf lebenswichtige Medikamente angewiesen. Er ist fußläufig unterwegs.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich der 88-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Von der Polizei wurden bereits intensive Absuchen in der Umgebung ihrer Wohnadresse und möglichen weiteren Anlaufpunkten durchgeführt. Der Mann wurde dabei bislang nicht angetroffen.

Das Kommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Beschreibung:

88 Jahre alt, ca. 173 cm groß, ca. 65 kg, schlank, grau-meliertes, kurzes Haar, Schnauzer

Bekleidung:

roter Anorak, blaue Jeans, weiße Turnschuhe



Mitgeführte Gegenstände:

lila Einkaufstasche, mit Einkäufen schwer gefüllt.



Zeugenaufruf:

Wer hat den Mann gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit einem Bild des Vermissten ist hier ersichtlich:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/091829/index.html