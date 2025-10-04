BIDINGEN. Am 04.10.2025 kam es am späten Vormittag zum Vollbrand einer Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens, in welcher neben verschiedenen technischen Gerätschaften auch zwei Traktoren und ein Maishäcksler abgestellt waren. Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden rückten mit einem Großaufgebot an, um den Brand zu löschen. Die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Kempten geführt. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde der Brand durch einen technischen Defekt verursacht. Es bestehen derzeit keine Hinweise auf eine Straftat. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf mindestens 700.000.- EUR geschätzt. Da Einsturzgefahr bestand, musste die Maschinenhalle nahezu vollständig abgerissen werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Kempten geführt. (KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).