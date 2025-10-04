PFÖRRING. LANDKREIS EICHSTÄTT. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am gestrigen Freitagnachmittag eine Garage am Pflanzbeetweg in Pförring in Vollbrand. Die Flammen des Feuers griffen dabei schnell auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses und auf den Zaun des Nachbargrundstücks über. Bis in den späten Abendstunden waren die gegen 17:00 Uhr alarmierten Feuerwehrkräfte im Einsatz, um den Großbrand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0841-9343-0 entgegen.