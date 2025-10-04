EMMERING. LANDKREIS EBERSBERG. In den gestrigen späten Nachtstunden (03.10.2025) geriet ein an ein Bauernhaus angrenzendes Stallgebäude auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Garsbichl in Vollbrand. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt.

Rund 250 Feuerwehrkräfte aus den umliegenden Landkreisen Ebersberg und Rosenheim rückten um 23.30 Uhr aus, um den in Flammen stehenden Stall, der nicht als Tierbehausung sondern Lagerhalle genutzt wird, zu löschen. Unterstützt wurde der Großeinsatz zudem durch Kräfte des THW Markt Schwaben.

Bis in den frühen Morgenstunden waren die Brandbekämpfer gefordert, das angrenzende Wohngebäude vor Hitze- und Brandeinwirkung abzuschirmen und ein völliges Übergreifen der Flammen auf das gesamte Bauernhaus zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung über eine halbe Million Euro.

Noch in der Brandnacht übernahm die Kriminalpolizei Erding vor Ort die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache.