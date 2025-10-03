ESSING, Lkrs. Kelheim. Am Freitag den 03.10.2025 um 14:27 Uhr kam es im Bereich der PI Kelheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 82jähriger Mann aus dem Landkreis Kelheim mit seinem Pkw die Staatsstraße 2230 von Riedenburg kommend in Richtung Kelheim. Beifahrerin war dessen 73jährige Ehefrau.

Zum selben Zeitpunkt war ein 69jähriger Mann aus dem Landkreis Landshut mit seinem Krad der Marke Moto-Guzzi in entgegengesetzte Richtung unterwegs.

Kurz nach dem Abfahrtsast nach Altessing setzte der 82jährige Mann - ersten Erkenntnissen zufolge - in einer langgezogenen Rechtskurve zum Überholen des vor ihm fahrenden Fahrzeuges an.

Als sich der Seat-Fahrer vollständig auf der Gegenfahrbahn befand, kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Motorradfahrer, welcher im weiteren Verlauf in den Grünstreifen geschleudert wurde. Der Kradfahrer erlitt durch die Wucht des Aufpralles tödliche Verletzungen und verstarb unmittelbar am Unfallort.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Jour-Staatsanwalt wurde ein Gutachter an die Unfallstelle beordert und mit einem unfallanalytischen Gutachten beauftragt, die Fahrzeuge wurden sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Kelheim, Spielmann, PHKin, Tel.: 09441/5042-0