HEBERTSHAUSEN. LANDKREIS DACHAU. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am gestrigen Vormittag, gegen 10:30 Uhr das Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Haimhauser Straße in Ampermoching in Vollbrand. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, drei davon erlitten eine Rauchgasvergiftung, die vorsorglich medizinisch in den umliegenden Krankenhäusern behandelt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache übernommen.