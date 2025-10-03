SÜDLICHES OBERBAYERN. Mit der bevorstehenden „dunklen“ Jahreszeit beginnt erfahrungsgemäß auch die Hochsaison von Wohnungseinbrechern. Im vergangenen Jahr 2024 war die Zahl der Wohnungseinbrüche im südlichen Oberbayern von zuvor 207 auf 240 Fälle etwas angestiegen. Die Fallzahlen liegen aber in den letzten Jahren weit unter den Zahlen von vor 5 bis 10 Jahren, als bis zu 600 Einbrüche verzeichnet werden mussten. Rund um den bundesweiten „Tag des Einbruchschutzes“ am Sonntag, 26. Oktober 2025, werden die Polizeidienststellen im südlichen Oberbayern auch in diesem Jahr die Bürgerinnen und Bürger zu dem Thema fundiert informieren.

Nachdem es Im Jahr 2023 im Bereich des „Wohnungseinbruchsdiebstahls“ (WED) im südlichen Oberbayern mit insgesamt 207 Fällen einen Rückgang (-11,5 %) gegeben hatte, stiegen die Zahlen im Jahr 2024 wieder an (240 Fälle oder +15,9 %). Nach derzeitigem Stand bewegen sich die Fallzahlen im Verlauf des Jahres 2025 auf nahezu gleichem Niveau.

Mit seiner umfassenden Präventionsarbeit durch Schwerpunkt-Kontrollaktionen, zahlreichen Vorträgen und Beratungen, sowie einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit trägt das Polizeipräsidium seit vielen Jahren maßgeblich zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität bei.

Polizeivizepräsident Michael Siefener, Leiter der Abteilung Einsatz, sieht die bevorstehende Präventionsaktion als wichtiges Puzzleteil für eine positive Entwicklung hinsichtlich der Minimierung von Wohnungseinbruchsdiebstählen: