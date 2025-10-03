SÜDLICHES OBERBAYERN. Mit der bevorstehenden „dunklen“ Jahreszeit beginnt erfahrungsgemäß auch die Hochsaison von Wohnungseinbrechern. Im vergangenen Jahr 2024 war die Zahl der Wohnungseinbrüche im südlichen Oberbayern von zuvor 207 auf 240 Fälle etwas angestiegen. Die Fallzahlen liegen aber in den letzten Jahren weit unter den Zahlen von vor 5 bis 10 Jahren, als bis zu 600 Einbrüche verzeichnet werden mussten. Rund um den bundesweiten „Tag des Einbruchschutzes“ am Sonntag, 26. Oktober 2025, werden die Polizeidienststellen im südlichen Oberbayern auch in diesem Jahr die Bürgerinnen und Bürger zu dem Thema fundiert informieren.
Nachdem es Im Jahr 2023 im Bereich des „Wohnungseinbruchsdiebstahls“ (WED) im südlichen Oberbayern mit insgesamt 207 Fällen einen Rückgang (-11,5 %) gegeben hatte, stiegen die Zahlen im Jahr 2024 wieder an (240 Fälle oder +15,9 %). Nach derzeitigem Stand bewegen sich die Fallzahlen im Verlauf des Jahres 2025 auf nahezu gleichem Niveau.
Mit seiner umfassenden Präventionsarbeit durch Schwerpunkt-Kontrollaktionen, zahlreichen Vorträgen und Beratungen, sowie einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit trägt das Polizeipräsidium seit vielen Jahren maßgeblich zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität bei.
Polizeivizepräsident Michael Siefener, Leiter der Abteilung Einsatz, sieht die bevorstehende Präventionsaktion als wichtiges Puzzleteil für eine positive Entwicklung hinsichtlich der Minimierung von Wohnungseinbruchsdiebstählen:
„Obwohl die Fallzahlen im Bereich der Einbruchskriminalität in der Vergangenheit zurückgingen, verzeichnen wir derzeit einen Anstieg. Diese Entwicklung zeigt, dass wir weiterhin wachsam bleiben müssen. Mit unseren Fahndungskonzepten und gezielten Maßnahmen werden wir alles daransetzen, den Fahndungsdruck aufrechtzuerhalten und die Kriminalität wirksam zu bekämpfen. Der Tag des Einbruchschutzes soll auch in dieser Phase unsere Bürgerinnen und Bürger ermutigen, aktiv zum Schutz ihres Eigentums beizutragen. Bitte melden Sie verdächtige Wahrnehmungen sofort und ohne Scheu beim Polizeinotruf 110.!“
Unter dem Motto „Licht in der Dämmerungszeit“ werden in den kommenden Wochen bis Anfang November rund um den „Tag des Einbruchschutzes“ am 26. Oktober 2025 auch dieses Jahr wieder öffentliche Informationsveranstaltungen stattfinden. Denn Licht, beziehungsweise eine angemessene Ausleuchtung des Grundstücks und einbruchgefährdeter Gebäudebereiche, wirkt auf Einbrecher abschreckend. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich an folgenden Tagen von den Fachberatern der Kriminalpolizei beraten zu lassen und dabei wertvolle Informationen, Tipps und Infomaterial zu bekommen - selbstverständlich kostenfrei!
Weitere Termine sind möglich. Auskünfte hierzu erhalten Sie bei Ihren regionalen Polizeidienststellen. Zusätzlich verteilen Angehörige der Polizei und der Sicherheitswacht in verschiedenen Regionen Infomaterial zum Thema „Einbruchschutz“.
Beratungen rund um das Thema Einbruchschutz sind übrigens ganzjährig möglich, auch in den eigenen vier Wänden, einschließlich fachkundiger Begutachtung von beispielsweise Türen und Fenstern. Dies übernehmen speziell geschulte Beamte, die Kriminalpolizeilichen Fachberater (KPFB). Diese erreichen sie in Ihrer Region über die zuständige Kriminalpolizeidienststelle:
Spezielle Ansprechpartner für ältere Menschen sind die Sicherheitsberater für Senioren (SfS) des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Deren Ziel ist es, insbesondere die ältere Generation in Vorträgen und bei Informationsveranstaltungen aufzuklären.
Viele weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie auf den Seiten
