REHAU, LKR. HOF. Bargeld und Goldmünzen im Wert von mehreren tausend Euro übergab nach einem Schockanruf am Donnerstagnachmittag eine 92-jährige Rentnerin an Betrüger. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht nach Zeugen.

Am Donnerstag meldeten sich die Betrüger zunächst telefonisch bei der Rentnerin aus Rehau und täuschten ihr vor, dass ihr Enkel einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Haft abzuwenden, solle die Angerufene eine Kautionszahlung leisten. Im Glauben ihrem Enkel zu helfen, übergab die Seniorin gegen 14.30 Uhr Bargeld und Goldmünzen an ihrem Wohnanwesen in der Goethestraße an einen angeblich beauftragten Zivilpolizisten, der anschließend mit seiner Beute flüchtete.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

männlich mit athletischer Figur

etwa 175 Zentimeter groß und braune Haarfarbe

trug einen Drei-Tages-Bart und sprach hochdeutsch

bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose und beigen Wildlederschuhen

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die am Donnerstagnachmittag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Goethestraße bemerkt haben.

Hinweise nimmt die Kripo Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040 entgegen.

Die oberfränkische Polizei gibt folgende wichtige Tipps, um sich vor sogenannten Schockanrufen zu schützen:

Lassen Sie sich am Telefon nicht drängen und unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Seien Sie misstrauisch. Nennen Sie keine persönlichen Daten am Telefon.

Spätestens bei Geldforderungen am Telefon das Gespräch sofort abbrechen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an.

Beim geringsten Zweifel wählen Sie selbst den Notruf 110

Ein Präventionsvideo des Polizeipräsidiums Oberfranken, das die Geschichte einer Betroffenen erzählt und die perfide Masche der Betrüger eindrucksvoll darstellt finden Sie unter: Präventionsvideo der oberfränkischen Polizei