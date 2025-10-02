1839 – E-Bike fahren – aber sicher!
Augsburg – Der Umstieg vom normalen Fahrrad auf ein E-Bike oder Pedelec ist für Fahrerinnen und Fahrer oftmals nicht so leicht. Daher bietet die Verkehrspolizei Augsburg für E-Bike- und Pedelecfahrer ab 50 Jahren ein individuelles Fahrradtraining an.
Durch theoretische und praktische Inhalte sollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Gefahrenstellen aufgezeigt, Tipps zur Verkehrssicherheit gegeben und Übungen mit dem Fahrrad durchgeführt werden.
Das Fahrradtraining findet am
Mittwoch (15.10.2025),
16.00 bis 18.30 Uhr,
in der Jugendverkehrsschule Senkelbach
(Senkelbachstraße 10, 86153 Augsburg)
statt.
Das Training ist kostenlos und bei jedem Wetter. Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Haftung. Das eigene Fahrrad sowie ein Fahrradhelm sind mitzubringen.
Eine Anmeldung bei der Verkehrspolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/324-2398 oder unter pp-swn.augsburg.vpi.va-senkelbach@polizei.bayern.de ist zwingend erforderlich.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
1810 - Wir öffnen unsere Türen für die Polizistinnen und Polizisten von morgen
Augsburg – Die Polizei Schwaben Nord lädt alle Interessierten zum Berufsinformationstag ein. Dieser findet am
Freitag, 10.10.2025 um 14.30 Uhr
im
Polizeipräsidium Schwaben Nord,
Gögginger Straße 43,
86159 Augsburg
statt und endet gegen 18.00 Uhr.
Was wird geboten?
- Infos über den Berufseinstieg sowie Studium bzw. Ausbildung bei der Polizei
- Einsatz-Vorführung der Einsatzhundertschaft mit Täter-Festnahme
- Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei
- Vorführung der Hundestaffel des Polizeipräsidiums Schwaben Nord
- Einblick in den „Keller“ des Polizeipräsidiums – die Arrestzellen
- Polizei zum „Anfassen“: Vorstellung unserer Fahrzeuge
- Reiterstaffel
Zudem können Besucherinnen und Besucher mit Polizistinnen und Polizisten in lockerer Atmosphäre sprechen und alle Frage rund um den Polizeiberuf stellen. Hierfür stehen Einsatzkräfte unterschiedlicher Bereiche der Polizei zur Verfügung.
Der Bewerbungsschluss für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst zum September 2026 endet am 31.10.2025. Eine Bewerbung bei der Polizei im Nachgang an die Veranstaltung ist somit noch möglich.
Weitere Informationen rund um den Berufsinformationstag finden Sie unter:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/038658/index.html
Eine Voranmeldung für alle Interessierten ab 14 Jahren ist bis zum 08.10.2025 unter der Telefonnummer 0821/323-1020 oder per E-Mail an pp-swn.pp.pb.veranstaltung@polizei.bayern.de notwendig.
An Medienschaffende:
Zudem laden wir alle Medienschaffenden ein, den Berufsinformationstag zu begleiten. Die Pressestelle wird Ihnen während der gesamten Veranstaltung für Auskünfte und O-Töne zur Verfügung stehen. Eine rechtzeitige Anmeldung bei der Pressestelle ist unbedingt notwendig.
Um bereits im Vorfeld möglichst viele Interessierte hinsichtlich der Veranstaltung zu informieren, sind wir über eine entsprechende Berichterstattung dankbar.
Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
1840 – Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss
Hochzoll – Am Donnerstag (02.10.2025) war ein 27-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Friedberger Straße unterwegs.
Gegen 02.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 27-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand.
Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme beim 27-Jährigen.
Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 27-Jährigen.
1841 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall
Hochzoll – Am Mittwoch (01.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 37-jährigen Radfahrerin und einem 47-jährigen Autofahrer an der Kreuzung Höfatsstraße / Ortlerstraße.
Gegen 09.00 Uhr missachtete die 37-Jährige (chinesische STA) an der Kreuzung die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Auto des 47-Jährigen (kroatischer STA). Hierbei verletzte sich die 37-jährige Radfahrerin schwer. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 37-Jährige trug keinen Fahrradhelm. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung sowie fahrlässiger Körperverletzung.
Infos zu unserer Kampagne #Kopfentscheidung unter https://www.polizei.bayern.de/verkehr/verkehrssicherheitsarbeit/005591/index.html
1842 – Polizei ermittelt nach Brand – Rauchmelder weckt Bewohner
Lechhausen – Am Donnerstag (02.10.2025) kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung eines 38-Jährigen in der Leipziger Straße.
Gegen 02.00 Uhr teilte ein Anwohner den Brand mit. Er war durch einen ausgelösten Rauchmelder aufmerksam geworden. Einsatzkräfte konnten vor Ort Rauchentwicklung aus einer Wohnung wahrnehmen. Der 38-jährige Bewohner konnte seine Wohnung selbständig und unverletzt verlassen. Der genaue Sachschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: