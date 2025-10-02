ROSENHEIM. In den letzten Monaten wurden über 80 neue Kolleginnen und Kollegen erstmalig zu den Dienststellen im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd versetzt. Polizeipräsident Frank Hellwig und sein ständiger Vertreter Michael Siefener hießen alle bei einer Veranstaltung in Rosenheim gemeinsam mit weiteren Vertretern des Polizeipräsidiums am 2. Oktober willkommen.

Die neuen Polizistinnen und Polizisten wurden nach erfolgreich absolvierter Ausbildung bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei oder auf eigenen Wunsch von einem anderen Präsidium in das südliche Oberbayern versetzt. Auch bei den Tarifbeschäftigten tat sich einiges, zahlreiche neue Mitarbeitende nahmen ein Arbeitsverhältnis bei verschiedensten Dienststellen auf.

Polizeipräsident Frank Hellwig freut sich über alle neuen Kolleginnen und Kollegen. Den meist jungen Polizistinnen und Polizisten wünschte er eine schöne, erfolgreiche und vor allem aber sichere Zeit bei der Dienstverrichtung in einem der wohl schönsten Dienstbereiche Bayerns. Er appellierte an die Kollegenschaft, als Ansprechpartner und Helfer für die Bevölkerung präsent zu sein, allerdings auch konsequent einzuschreiten, wenn dies geboten sei. Alle Tarifbeschäftigten seien für die immer komplexer werdende Arbeit der Polizei mit ihrer Tatkraft und Expertise eine wertvolle Ergänzung, ohne deren Mitarbeit eine erfolgreiche Polizeiarbeit nicht denkbar sei. „Unser Polizeipräsidium legt großen Wert auf Teamarbeit, Kolleginnen und Kollegen aus Vollzug und Tarif sollen dies gemeinsam beherzigen“ so Hellwig weiter.

Im weiteren Verlauf wurden sowohl die Abteilung Polizeiverwaltung, das Präsidialbüro, der Personalrat sowie die Einsatzzentrale vorgestellt und gezeigt. Die jeweiligen Sachgebietsleiter bzw. deren Vertreter waren ebenso dankbar, dass mit den Neuzugängen wieder Unterstützung für die Polizeidienststellen des Präsidiums zur Verfügung steht und wünschten ihnen für die Zukunft alles Gute.