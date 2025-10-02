PENZBERG, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Freitag, 26. September 2025, kam es in Penzberg zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, im Anschluss soll einer der Pkw-Lenker den anderen Fahrer noch angegriffen haben. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln seitdem gegen einen 37-Jährigen.

Über Notruf hatte eine Passantin am vergangenen Freitag (26. September 2025) gegen 11.55 Uhr mitgeteilt, dass es in Penzberg in der Straße „Am Schlossbichl“ zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Außerdem soll der Fahrer des unfallverursachenden Pkw auf den anderen Unfallbeteiligten losgegangen sein.

Nach ersten Ermittlungen vor Ort durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Penzberg hatte die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Untersuchungen in dem Fall übernommen, weil der Verdacht besteht, dass der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge von dem 37-Jährigen absichtlich herbeigeführt wurde und er den anderen Pkw-Lenker auch angriff und leicht verletzte.

Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen 33 Jahre alten irakischen Staatsangehörigen, der 37-jährige Tatverdächtige hat die jordanische Staatsangehörigkeit.