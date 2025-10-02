Ottenhofen, Lkr. Erding, 02.10.2025 - Gestern (01.10.2025) geriet in Ottenhofen ein Einfamilienhaus in Brand. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Am Mittwochvormittag wurden im Badezimmer des Hauses Am Anger Schweißarbeiten durchgeführt. Während dieser Tätigkeit entzündete sich bisherigen Erkenntnissen zufolge die Holzverkleidung. Das Feuer ging in der Folge auf die Holz-Außenfassade über.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Erding, Oberneuching und Markt Schwaben übernahmen die Löscharbeiten.

Eine Person wurde durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren bis hohen 5-stelligen Betrag.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Erding führen die Ermittlungen und gehen nach aktuellem Stand von fahrlässiger Brandstiftung im Rahmen der durchgeführten Schweißarbeiten aus.