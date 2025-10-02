HOF. Am Dienstagnachmittag frönte ein Pärchen in der Parkanlage entlang der Saale, auf Höhe der Fabrikzeile, dem Liebesspiel.

Zwei 13-jährige Mädchen die sich gemeinsam gegen 16.30 Uhr in dem Park aufhielten, wurden unfreiwillig Zeuginnen der freizügigen Szene. Sie wandten sich an eine vorbeikommende Personengruppe, die umgehend den Polizeinotruf verständigten.

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Hof nahmen das freizügige Paar, einen 34-jähriger Hofer und eine 36-jährige Frau, vorläufig fest. Die beiden erwartet nun eine Strafanzeige wegen der sexuellen Handlungen vor Kindern.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Hof.

Zeugen, insbesondere die von den beiden Mädchen angesprochene Personengruppe, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kriminalpolizeistation Hof oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.