HOF. Am Mittwochabend brannte eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage zwischen der Leimitzer Straße und dem Lodaweg. Die Kripo Hof ermittelt zur Ursache und sucht Zeugen.

Gegen 19 Uhr bemerkten aufmerksame Spaziergänger eine starke Rauchentwicklung aus der Gartenlaube einer 39-jährigen Ukrainerin und alarmierten sofort den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hof löschten den Brand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Hof haben die Ermittlungen zur noch unbekannten Ursache des Brandes aufgenommen.

Die Kriminalpolizei Hof bittet um Mithilfe:

Wer hat am Mittwoch, insbesondere in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr, im Bereich Leimitzer Straße / Lodaweg Beobachtungen gemacht, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.