BAD REICHENHALL. Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall steht bereits seit dem 1. Juli 2025 unter neuer Leitung. Neuer Dienststellenleiter ist seitdem Erster Polizeihauptkommissar Marcus Roth. Der bisherige Leiter, Erster Polizeihauptkommissar Peter Huber, wechselte in das Polizeipräsidium Oberbayern Süd nach Rosenheim.

Erster Polizeihauptkommissar Peter Huber, der bisherige Leiter der Bad Reichenhaller Polizeiinspektion, wechselte in das Polizeipräsidium Oberbayern Süd und dort in das Sachgebiet E3 „Kriminalitätsbekämpfung“. Dort ist er, auf Grund seiner zurückliegenden Tätigkeiten und der dadurch vorhandenen fachlichen Expertise, mit dem Aufbau der neu geschaffenen Zentralen Anlaufstelle (ZA) für Massenbetrugsverfahren beauftragt worden. Der 58-jährige fünffache Familienvater leitete die Dienststelle für knapp sieben Jahre.

Polizeipräsident Frank Hellwig zeigte sich sehr erfreut darüber, dass es gelang, Peter Huber, für den bedeutenden Aufbau der Zentralstelle für Massenbetrugsverfahren zu gewinnen.

Die Leitung der Inspektion in der Kreisstadt übernahm der 47-jährige verheiratete Familienvater, Erster Polizeihauptkommissar Marcus Roth.

Dessen polizeiliche Karriere begann 1999 mit der Ausbildung im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst. Seine letzten Tätigkeiten waren die stellvertretende Leitung der Polizeiinspektion Traunstein sowie die Leitung der ehemaligen Polizeiinspektion Grassau, bevor diese in die Polizeiinspektion Traunstein integriert und zu einer Grenzpolizeistation umgewidmet wurde.

Erster Polizeihauptkommissar Marcus Roth weißt eine sehr hohe polizeiliche Erfahrung auf. Polizeipräsident Frank Hellwig: „Mit Herrn Roth haben wir den richtigen Mann an der richtigen Stelle, der die Leitung der Bad Reichenhaller Polizeiinspektion nahtlos mit seiner bürger- und mitarbeiterorientierten Art fortführen kann.“

Polizeipräsident Frank Hellwig empfang beide Herren bei sich im Polizeipräsidium in Rosenheim und wünschte Ihnen für Ihre neuen Aufgaben viel Erfolg.