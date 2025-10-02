ST2207 / STEINWIESEN, LKR KRONACH. Am Donnerstagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2207 zwischen Steinwiesen und dem dortigen Mauthaus zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß. Zwei Frauen erlitten lebensgefährliche Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierten gegen 10.30 Uhr die beiden Fahrzeuge, ein schwarzer Dacia sowie ein grauer Opel, frontal miteinander. Aufgrund des heftigen Zusammenpralls wurden beide Fahrerinnen jeweils in ihren Wägen eingeklemmt. Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehren befreiten die Frauen mit technischen Hilfsmitteln aus ihren Fahrzeugen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kamen beide mit Rettungshubschraubern in unterschiedliche Krankenhäuser.

In dem Opel der 46-jährigen Frau aus dem Landkreis Hof befanden sich während des Unfalls noch ihre beiden 11 und 14 Jahre alten Kinder. Sie kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die 58-jährige Opelfahrerin aus Kronach war alleine in ihrem Fahrzeug unterwegs.

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Kronach haben die Ermittlungen zur noch unklaren Unfallursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden sie von einem Unfallsachverständigen unterstützt.

Die Staatsstraße ist im betroffenen Teilstück für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es wird örtlich umgeleitet. Es kann bis in den Nachmittag zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.