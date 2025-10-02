ARZBERG, LKR. WUNSIEDEL. In der Nacht auf Mittwoch wurde durch mehrere bislang unbekannte Täter in zwei nebeneinander liegende Einfamilienhäuser in Arzberg eingebrochen. Die Kriminalpolizei Hof übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu den benachbarten Einfamilienhäusern in der Straße „Oschwitz“. Während der Tatausführung befanden sich die Anwohner in ihren Häusern und schliefen. Die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise:

Wer hat in dem Zusammenhang, insbesondere zwischen 22 bis 5 Uhr im Bereich Oschwitz Wahrnehmungen getätigt, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kriminalpolizeistation Hof oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang sensibilisieren. Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es bekanntermaßen vermehrt zu Einbrüchen. Täter nutzen die Dunkelheit. Wohnhäuser werden gezielt ausgespäht, ob diese unbewohnt, unbeleuchtet oder ungesichert sind.

Die Polizei appelliert daher dringend achtsam zu sein, bereits einfache Schutzmaßnahmen können helfen. Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder, abschließbare Fenster und eine aufmerksame Nachbarschaft können das Risiko deutlich reduzieren. Verdächtige Beobachtungen bitte sofort an die 110 melden.

Weitere Informationen und Präventionstipps zum Einbruchschutz erhalten Sie bei den Beratungsstellen der Kriminalpolizeidienststellen und unter www.polizei-beratung.de