NÜRNBERG. (942) Am Mittwochnachmittag (01.10.2025) wurde ein Pkw, welcher in der Nürnberger Innenstadt unterwegs war, auf bislang unbekannte Art und Weise beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.



Der Geschädigte befuhr gegen 14:10 Uhr mit einem grauen VW Golf mit Amberg-Sulzbacher Zulassung (AS-) die Bahnhofstraße in stadtauswärtiger Richtung.

Kurz nach der Abzweigung zur Allersberger Straße, auf Höhe des dortigen Hotels, nahm der Fahrer einen lauten Schlag wahr. Bei einer Überprüfung seines Pkw stellte er eine größere Beschädigung an der hinteren rechten Seite des Fahrzeugdaches fest. Einen Verursacher konnte er vor Ort nicht ausmachen.

Der Schaden am Pkw wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Der Fahrer erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte. Die Beamten führen die Ermittlungen und bitten um Zeugenhinweise. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-6115 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc