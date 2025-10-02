NÜRNBERG. (941) Bereits in der Nacht auf Dienstag (30.09.2025) entwendete ein 36-jähriger Tatverdächtiger aus einem in Nürnberg geparkten Pkw die Geldbörse. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden.



Im Zeitraum von 21:45 Uhr am Montag bis 07:10 Uhr am Dienstag verschaffte sich der 36-jährige polnische Tatverdächtige Zugang zu dem im Thoner Weg geparkten Pkw. Dies gelang ihm vermutlich mit dem zuvor verlorenen Pkw-Schlüssel des Geschädigten, einem Ungarn. Bis dieser den Verlust seines Schlüssels bemerkt hatte, entwendete der Tatverdächtige bereits die Geldbörse aus dem verschlossenen Pkw. Auch erfolgte bereits eine unberechtigte Abhebung mit einer der darin befindlichen Debitkarten. Bei einem fehlgeschlagenen Einsatz, der bereits gesperrten Debitkarten, konnte der 36-Jährige auf einer Videoaufzeichnung des Geschäfts festgestellt werden.

Am nächsten Tag meldete sich der Tatverdächtige selbständig telefonisch beim Geschädigten, um mit ihm ein Treffen zu vereinbaren, bei dem er ihm seine Papiere zurückgeben wollte. Bei der Übergabe konnte der Tatverdächtige durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte vorläufig festgenommen werden. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls aus einem Pkw strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Sebald / mc